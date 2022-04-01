Священники РПЦ всерйоз злякалися українських "відьом" (відео)

"Вочевидь, всі людські засоби скінчились, почалися засоби демонські… Заклик Арестовича був до відьом, до чорнокнижної спільноти України. Вони відгукнулися на нього і анонсували проведення якихось обрядів", - розповідає він росіянам.

За словами отця Андрія, в України закінчилися інші засоби, окрім як звати на допомогу демоністів і сатаністів, чаклунок, відунок.

Звідки взялася історія про "відьом"?

22 березня, коли ЗСУ увосьме розбомбили окупантів в Чорнобаївці Олексій Арестович жартома звернувся до "українських бойових відьом і відунок".

"Дівчатка, по-перше, так тримати. По-друге, до Лисої гори у вас тепер додалося нове місце для фестивалів", - написав він тоді.

Виявилося, що в РПЦ жартів не дуже розуміють.