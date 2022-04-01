Священники РПЦ всерйоз злякалися українських "відьом" (відео)

В російській патріархальній церкві заявили, що українська влада проти росіян використовує відьом та іншу нечисть, проводить різні сатанинські обряди.

"Вочевидь, всі людські засоби скінчились, почалися засоби демонські… Заклик Арестовича був до відьом, до чорнокнижної спільноти України. Вони відгукнулися на нього і анонсували проведення якихось обрядів", - розповідає він росіянам.

За словами отця Андрія, в України закінчилися інші засоби, окрім як звати на допомогу демоністів і сатаністів, чаклунок, відунок.

Звідки взялася історія про "відьом"?

22 березня, коли ЗСУ увосьме розбомбили окупантів в Чорнобаївці Олексій Арестович жартома звернувся до "українських бойових відьом і відунок".

"Дівчатка, по-перше, так тримати. По-друге, до Лисої гори у вас тепер додалося нове місце для фестивалів", - написав він тоді.

Виявилося, що в РПЦ жартів не дуже розуміють.