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Священник УПЦ МП божится, что не насиловал француза: "попробовали три настойки"

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Киев, Вторник 04 января 2022 15:10
Священник УПЦ МП божится, что не насиловал француза: "попробовали три настойки" Ахила отверг обвинения в изнасиловании французского аспиранта (коллаж: Styler)
Автор: Styler

На днях аспирант из Франции Николя Имбер сообщил, что в Киеве его изнасиловал священник УПЦ МП. Но сам архимандрит Ахила, который и оказался в центре секс-скандала, опровергает все обвинения.

Более того, представитель РПЦ в Украине даже готовит встречное заявление на француза. Однако не отрицает того, что с аспирантом действительно виделся и даже распивал с ним спиртное.

"Мы попробовали три настойки - калину, малину. В монастыре это не возбраняется. У нас не было застолья. Борщ, пельмени рыбные", - рассказал архимандрит в комментарии ТСН.

Священник УПЦ МП божится, что не насиловал француза: &quot;попробовали три настойки&quot;

Архимандрит Ахила (фото: orthodoxy.org.ua)

Ахила также говорит, что Имбер напросился на ночлег к нему. Французу была предоставлена отдельная кровать, ему выдали чистую пижаму и уложили спать.

"Я даже заподозрил, что он принял какие-то лекарства или что-то такое, потому что у него резко изменилось поведение. Когда я его выпроваживал, он агрессивно себя начал вести", - отметил член УПЦ МП.

Ахилла утверждает, что он не стал ждать, "когда такие обвинения звучат", и сам подал встречное заявление на Николя.

С чего начался секс-скандал со священником УПЦ МП

Николя Имбер приехал в Украину изучать отношения в православной церкви, общался со священниками, а параллельно преподавал в КПИ.

Недавно (27 декабря) он "по долгу службы" пошел в гости к священнику - тому самому Ахиле (в миру - Андрею Шахтарину).

"Он дал мне алкоголь. И когда я лег спать, то почувствовал, что заболел. У меня была температура. На самом деле, у меня явно был COVID", - рассказал Николя.

Молодой француз якобы попросил помощи у священника, но вместо этого был изнасилован.

"Я ему сказал: "Отче, вы спите? Мне очень плохо". Попросил, чтобы он помог мне. Тогда он сказал мне: "Иди сюда!". Предложил к нему подняться. Я подумал, что он хотел мне помочь. А он сделал, что он сделал, пока я был сонный, с температурой", - заявил Имбер.

Также он опубликовал переписку со священником в своем Facebook.

Священник УПЦ МП божится, что не насиловал француза: &quot;попробовали три настойки&quot;Священник УПЦ МП божится, что не насиловал француза: &quot;попробовали три настойки&quot;

Скриншоты (facebook.com/nicolas.fedorovich.imbt)

Ранее мы писали, как полтавский священник-депутат "взорвал" сеть объяснением, почему важно беречь себя зимой.

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