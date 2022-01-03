Иностранец заявил об изнасиловании его священником в Киеве: он дал мне алкоголь
Аспирант из Франции сообщил, что в Киеве его изнасиловал священник московского патриархата.
Об этом пишет ТСН.
Как все произошло
Николя Имбер приехал в Украину, чтобы исследовать отношения в православной церкви. Он общался со священниками, а также читал лекции в Киевском политехническом.
В день, когда все случилось, Николя встречался со священником.
"Он дал мне алкоголь. И когда я лег спать, то почувствовал, что заболел. У меня была температура. На самом деле, у меня явно был COVID", – вспоминает иностранец.
По его словам, он обратился за помощью к священнику.
"Я ему сказал: "Батюшка, вы спите? Мне очень плохо". Попросил, чтобы он помог мне. Тогда он сказал мне: "Иди сюда!". Предложил ему подняться. Я подумал, что он хотел мне помочь. А он сделал, что он сделал, пока я был сонный, с температурой", - говорит Николя.
Что говорят в церкви
В УПЦ Московского патриархата уверяют, что о секс-скандале ничего не слышали и посоветовали обратиться в полицию. Николя написал заявление.
"Если у человека есть какие-то проблемы, то нужно обращаться в следственные органы. Согласно тому, как цивилизованно все это решается", - сообщил спикер УПЦ МП, архиепископом Климент.
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