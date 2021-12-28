Полтавский священник-депутат "взорвал" сеть объяснением, почему важно беречь себя зимой

Священник из Полтавы призвал украинцев беречь себя и внимательнее заботиться о здоровье, но рекомендацию озвучил в несколько необычной форме, вызвав в социальной сети бурную реакцию и массу обсуждений. Клирик и депутат по совместительству обратил внимание, что погодные условия сейчас "не благоприятны" для погребальных процессий.

Об этом говорится в посте священнослужителя Александра Дедюхина на странице в Facebook .

"Вы там берегите себя, потому что хоронить вас в такую погоду, приятного мало", - написал он.

О каких именно угрозах и рисках в морозные зимние дни шла речь, связано ли предупреждение с непогодой, дорожными условиями в снегопады, эпидемией коронавируса... в публикации не уточняется - вероятно, речь идет о вызовах в комплексе.

В "мотивационном" посте священник, а также депутат Полтавского горсовета от партии "Европейская солидарность", добавил фото, сделанное на фоне кладбища.

Священник Александр Дедюхин снова удивил сеть необычным высказыванием (фото: facebook.com/strierej)

В комментариях к публикации юзеры принялись обсуждать подобные рекомендации, преимущественно с иронией, и "развивать тему"... а сам пост получил большую популярность в сети.