Священик УПЦ МП божиться, що не ґвалтував француза: "спробували три настоянки"
Днями аспірант з Франції Ніколя Імбер повідомив, що в Києві його зґвалтував священик УПЦ МП. Але сам архімандрит Ахіла, який і опинився в центрі секс-скандалу, спростовує всі звинувачення.
Більше того, представник РПЦ в Україні навіть готує зустрічну заяву на француза. Однак не заперечує того, що з аспірантом дійсно бачився і навіть розпивав з ним спиртне.
"Ми спробували три настоянки - калину, малину. У монастирі це не забороняється. У нас не було застілля. Борщ, пельмені рибні", - розповів архімандрит у коментарі ТСН.
Архімандрит Ахіла (фото: orthodoxy.org.ua)
Ахіла також каже, що Імбер напросився на нічліг до нього. Французу було надано окреме ліжко, йому видали чисту піжаму і поклали спати.
"Я навіть запідозрив, що він прийняв якісь ліки або щось таке, тому що у нього різко змінилася поведінка. Коли я його випроваджував, він агресивно себе почав вести", - зазначив член УПЦ МП.
Ахілла стверджує, що він не став чекати, "коли такі звинувачення звучать", і сам подав зустрічну заяву на Ніколя.
З чого почався секс-скандал зі священиком УПЦ МП
Ніколя Імбер приїхав в Україну вивчати відносини в православній церкві, спілкувався зі священиками, а паралельно викладав у КПІ.
Нещодавно (27 грудня) він "за службовим обов'язком" пішов у гості до священика - того самого Ахіли (у миру - Андрія Шахтаріна).
"Він дав мені алкоголь. І коли я ліг спати, то відчув, що захворів. У мене була температура. Насправді, у мене явно був COVID", - розповів Ніколя.
Молодий француз нібито попросив допомоги у священика, але замість цього був згвалтований.
"Я йому сказав: "Отче, ви спите? Мені дуже погано". Попросив, щоб він допоміг мені. Тоді він сказав мені: "Іди сюди!". Запропонував до нього піднятися. Я подумав, що він хотів мені допомогти. А він зробив, що зробив, поки я був сонний, з температурою", - заявив Імбер.
Також він опублікував листування зі священиком у своєму Facebook.
Скріншоти (facebook.com/nicolas.fedorovich.imbt)
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