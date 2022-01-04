Священик УПЦ МП божиться, що не ґвалтував француза: "спробували три настоянки"

Днями аспірант з Франції Ніколя Імбер повідомив, що в Києві його зґвалтував священик УПЦ МП . Але сам архімандрит Ахіла, який і опинився в центрі секс-скандалу, спростовує всі звинувачення.

Більше того, представник РПЦ в Україні навіть готує зустрічну заяву на француза. Однак не заперечує того, що з аспірантом дійсно бачився і навіть розпивав з ним спиртне.

"Ми спробували три настоянки - калину, малину. У монастирі це не забороняється. У нас не було застілля. Борщ, пельмені рибні", - розповів архімандрит у коментарі ТСН.

Архімандрит Ахіла (фото: orthodoxy.org.ua)

Ахіла також каже, що Імбер напросився на нічліг до нього. Французу було надано окреме ліжко, йому видали чисту піжаму і поклали спати.

"Я навіть запідозрив, що він прийняв якісь ліки або щось таке, тому що у нього різко змінилася поведінка. Коли я його випроваджував, він агресивно себе почав вести", - зазначив член УПЦ МП.

Ахілла стверджує, що він не став чекати, "коли такі звинувачення звучать", і сам подав зустрічну заяву на Ніколя.

З чого почався секс-скандал зі священиком УПЦ МП

Ніколя Імбер приїхав в Україну вивчати відносини в православній церкві, спілкувався зі священиками, а паралельно викладав у КПІ.

Нещодавно (27 грудня) він "за службовим обов'язком" пішов у гості до священика - того самого Ахіли (у миру - Андрія Шахтаріна).

"Він дав мені алкоголь. І коли я ліг спати, то відчув, що захворів. У мене була температура. Насправді, у мене явно був COVID", - розповів Ніколя.

Молодий француз нібито попросив допомоги у священика, але замість цього був згвалтований.

"Я йому сказав: "Отче, ви спите? Мені дуже погано". Попросив, щоб він допоміг мені. Тоді він сказав мені: "Іди сюди!". Запропонував до нього піднятися. Я подумав, що він хотів мені допомогти. А він зробив, що зробив, поки я був сонний, з температурою", - заявив Імбер.

Також він опублікував листування зі священиком у своєму Facebook.

Скріншоти (facebook.com/nicolas.fedorovich.imbt)