Священник РПЦ оскорбил незамужних женщин: временная утеха

В РПЦ оскорбили незамужних женщин - что известно

В РПЦ унизили женщин, которые соглашаются на гражданский брак

В Русской православной церкви протоиерей Димитрий Смирнов оскорбил незамужних женщин, обозвав их бесплатными проститутками. Об этом священник заявил на встрече с участниками православного сообщества "OrthodoxBRO".

"У нас женщины сами не понимают, что такое брак. Неохота сказать, что: "Я бесплатная проститутка", поэтому говорят: "У меня гражданский брак". Здрасьте! Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги - и все, а так, тебя никто за жену не считает", - заявил глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов.

Димитрий Смирнов (фото: facebook.com/groups/dimitrysmirnov)

Священник добавил, что мужчины, которые состоят в гражданском браке, считают своих жен просто временной утехой. "Потому что если бы он относился к ней как к жене – ну что, трудно зарегистрироваться, что ли? Да нет, никакого труда", - сказал представитель церкви.

Напомним, что в селе Морозовка Киевской области священник назвал погибшего украинского военного Дениса Поповича "братоубийцей". Мать бойца сильно расстроилась после того, как она пришла в церковь вместе с семьей в день рождения погибшего сына, но священник выгнал всю семью из храма.