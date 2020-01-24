Под Киевом священник назвал погибшего бойца "братоубийцей": подробности скандала

Под Киевом священник УПЦ МП оскорбил погибшего "киборга" (Коллаж РБК-Украина)

Мать погибшего "киборга" рассказала о священнике, который назвал ее погибшего сына "братоубийцей"

В селе Морозовка Киевской области разразился скандал, так как священник УПЦ МП оскорбил память погибшего "киборга" Дениса Поповича, который сражался за Донецкий аэропорт и погиб за Украину. Мать бойца находится в отчаянии, так как придя в церковь в день рождения погибшего сына, священник назвал Дениса "братоубийцей" и выгнал всю семью из храма на дождь.

Женщина в слезах рассказала, что готова была провалиться под землю от стыда, а ведь в эту церковь ходило все ее поколение. Мать воина обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой разобраться в этой ситуации. Она отметила, что ранее не понимала разницы между патриархатами, но сейчас прочувствовала это на себе. Глава страны записал данные матери бойца и обещал помочь. Об этом сообщает "Армия.Inform".

Мама Дениса Поповича в отчаянии (фото:armyinform.com.ua)

"Сейчас же, когда наша семья для батюшки – враги, потому что мой сын защищал Украину, я не могу даже поставить здесь за него свечку. Должна ехать в Киев или соседнее село и панихиду заказываю у другого священника" , – рассказала Надежда.

Оскорбленная батюшкой семья настолько расстроена тем, что не может приходить в церковь, что думает о том, чтобы построить в селе новый храм.

Денис Попович ушел воевать на Донбасс по повестке, хотя вначале все время рвался идти добровольцем. Его жена очень не хотела и переживала, но Денис считал своим долгом защищать свою страну. Военный был гранатометчиком в составе 40-й бригады тактической авиации сводного отряда Воздушных Сил ВСУ "Дикая утка". Денис погиб 22 января 2015 года в районе Донецкого аэропорта во время обороны опорного пункта "Зенит".

У него остались два маленьких сына - Кирилл и Иллюшка, которые очень болезненно переживали смерть любимого папы. Денис очень любил своих детей, растил их в уважении и любви. Любил рыбалку, природу и свою семью.

На Донбассе Денис совершил подвиг, во время штурма боевиков он сказал всем спрятаться в укрытие, а сам взял гранатомет и пошел обезвредить российский БТР, который уже был в нескольких метрах от блиндажа. Один раз он выстрелил – бронетранспортер остановился, а другой выстрел сделать не успел, враг его опередил. Денис погиб, его привезли домой в закрытом гробу...

Дети Дениса Поповича возле могилі отца (фото: armyinform.com.ua)