ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Священик РПЦ образив незаміжніх жінок: тимчасова втіха

STYLERЖиття    16.02.2020 - 12:27
Священик РПЦ образив незаміжніх жінок: тимчасова втіха
У РПЦ образили незаміжніх жінок - що відомо

У РПЦ принизили жінок, які погоджуються на громадянський шлюб

У Російській православній церкві протоієрей Димітрій Смирнов образив незаміжніх жінок, обізвавши їх безкоштовними повіями. Про це священик заявив на зустрічі з учасниками православного співтовариства "OrthodoxBRO".

"У нас жінки самі не розуміють, що таке шлюб. Не хочеться казати, що: "Я безкоштовно повія", тому кажуть: "У мене цивільний шлюб". Добридень! Та ні, ти просто безкоштовно надаєш послуги - і все, а так, ніхто тебе за жінку не вважає", - заявив голова патріаршої комісії у справах сім'ї протоієрей Димитрій Смирнов.

Священик РПЦ образив незаміжніх жінок: тимчасова втіхаДимитрій Смирнов (фото: facebook.com/groups/dimitrysmirnov)

Священик додав, що чоловіки, які перебувають у цивільному шлюбі, вважають своїх дружин просто тимчасовою втіхою. "Тому що, якби він ставився до неї як до дружини, – ну що, важко зареєструватися, чи що? Та ні, ніяких проблем", - сказав представник церкви.

Нагадаємо, що в селі Морозівка Київської області священик назвав загиблого українського військового Дениса Поповича "братовбивцею". Мати бійця сильно засмутилася після того, як вона прийшла в церкву разом з родиною в день народження загиблого сина, але священик вигнав всю сім'ю з храму.

Парафіянами ПЦУ вважають себе понад 38% українців РПЦ розірвала зв'язки з ще однією церквою через ПЦУ
Новини України РПЦ
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся