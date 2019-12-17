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В Киеве "священник"-попрошайка напал на женщину: не дала денег на храм

STYLERЖизнь    17.12.2019 - 21:14
В Киеве "священник"-попрошайка напал на женщину: не дала денег на храм
В Киеве обнаружили попрошайку в рясе (Кадр из видео)

В Киеве мужчина в рясе начал оскорблять и ударил женщину

В Киеве заметили мужчину, который просил деньги на "нужды храма", но оказался совсем не священником. Попрошайка в рясе вначале оскорбил женщину, которая начала снимать его на камеру, а потом ударил ее. Об этом сообщается на странице Киев Оперативный в Facebook. Инцидент произошел возле метро "Черниговская".

"После того, как я поинтересовалась, зачем он так делает - послал меня на три буквы. Начала его снимать и он разбил камеру, ударил по лицу и начал оскорблять", - описала женщина ситуацию.

Нахабний чоловік у формі священнослужителя ходить по різним закладам та вимагає гроші «на храм». Після того, як я поцікавилася, нащо він так робить - послав мене на три літери. Почала його знімати і він розбив камеру, вдарив по обличчю та почав ображати. Київ, Чернігівська

Опубліковано Киев Оперативный Вівторок, 17 грудня 2019 р.

Пользователи сети возмутились, почему сейчас попрошайки ничем не гнушаются. Люди высказали свои мысли в комментариях.

  • Тааааак. Деньги на билет просят, священнослужители теперь тоже появились. Кто следующий?
  • Сейчас ничем не брезгуют(( купил рясу и типа священник попрошайничает. Я в церкви жертвую, а на улице не верю таким.
  • Или это агрессивный путь к спасению души. Не хотят добровольно спасаться - значит, заставим.
  • Всегда держу при себе фальшивые деньги на случай, если упорюсь религией или попросят на храм.

В Киеве &quot;священник&quot;-попрошайка напал на женщину: не дала денег на храмСкриншот комментариев

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