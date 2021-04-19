Священник ПЦУ сказал проповедь, от которой разбежались батюшки МП: "попросите прощения у военного!”

На видео видно, что отец Роман Грищук выступил с речью, в которой сделал ряд критических замечаний в сторону Московского патриархата. Он отметил, что Ярослав Карлийчук был не просто защитником родины, а мужественным примером христианина”.

"Именно так, дорогие мои. Потому что Священное Писание говорит четко, что нет большей любви, чем если кто душу положит за ближних своих. И именно как христианин Ярослав взял на себя крест защиты своей родины. Это именно так называется, дорогие мои", - сказал отец Роман.

Также священник попросил присутствующих на похоронах представителей УПЦ МП не говорить, что украинские военные гибнут на фронте, потому что это “их выбор профессии”. Он призвал их "называть прямо, что их убивает российский агрессор".

"Его убили! И назовите, кто его убил! Убил российский агрессор, который вторгся на нашу территорию, в нашу страну. Назовите, отцы, кто благословил российского агрессора прийти сюда с оружием?! Это - патриарх Кирилл, который еще тогда, 7 лет назад, сказал в своем послании к синоду, что если украинцы сильно сопротивляться не будут, то русские воины много крови не прольют", - сказал священник.

Священники УПЦ МП во время этих слов перехрестились и покинули место, где хоронили воина. Грищук призвал их не идти, а покаяться и "попросить прощения у военного".