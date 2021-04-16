"Победим это нашествие": Епифаний на фоне новых угроз РФ обратился к украинцам

Об этом на своей странице в Facebook написал предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Епифаний.

Он отметил, что мир является естественным состоянием человечества, и нет сомнения, что Украина, "по милости Божией", получит мир.

"Но поможет ли нам в этом страх? Нет, страхом не победить. В эти апрельские дни мы входим в восьмой год войны. Войны, которой мы не хотели, не инициировали и не провоцировали. Мы никогда не посягали на чужое, не стремились поработить других или захватить чью-то территорию. Войны, в которой мы защищаем Богом данную нам землю, наш народ и наши ценности", - подчеркнул Епифаний.

Он подчеркнул, что сосед-агрессор хорошо знает о силе духа и единства украинцев. "Нас не уничтожили обстрелы и не сломила ложь агрессора. Поэтому в очередной раз в панике российские власти распространяют "вирус страха", который веками выращивает и культивирует в подвластных ей самой, - грозится уничтожить, бряцает оружием, увеличивает психологическое давление. Страх - действительно опасный "вирус", что может убить изнутри. Но страх - это всего лишь инструмент, которым агрессор хочет покорить нас", - объяснил действия России митрополит.

Глава ПЦУ призвал не бояться и не падать духом, ведь украинцы - это сильный народ, который умеет преодолевать вызовы.

"Вспомните события 2014-го года, как тогда распространяли "вирус страха", но перед лицом настоящей опасности страх исчез, взамен молитвы Церквей и единство народа, сила армии и мудрость дипломатов стали стеной против планов агрессора. Как результат - мы сохранили государственность, получили духовную независимость, запечатленную в Томосе, завоевали международную поддержку, воспитали сильную молодежь, сумели сформировать мощную оборону на линии фронта и в сердцах миллионов соотечественников", - добавил Епифаний.

Он рассказал, что Православная церковь Украины молится за освобождение территорий от чужаков.

"Нет сомнения, победим и это нашествие. Наша Церковь молится за освобождение от чужаков. Наши капелланы занимаются военными. Украинская Церковь - с украинским народом", - написал митрополит.

Также Епифаний укрепил свои призывы цитатой из Библии: "Не страшитесь и не бойтесь их; Господь, Бог ваш, идет перед вами; Он будет сражаться за вас...".