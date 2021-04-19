Священник ПЦУ сказав проповідь, від якої розбіглися батюшки МП: "попросіть пробачення у військового!”

На відео видно, що отець Роман Грищук виступив із промовою, в якій зробив ряд критичних зауважень у бік Московського патріархату. Він зауважив, що Ярослав Карлійчук був "не просто захисником батьківщини, а мужнім прикладом християнина”.

"Саме так, дорогі мої. Тому що Святе Писання каже чітко, що немає більшої любові, ніж як хто душу покладе за ближніх своїх. І саме як християнин Ярослав узяв на себе хрест захисту своєї батьківщини. Це саме так називається, дорогі мої", - сказав отець Роман.

Також священник попросив присутніх на похороні представників УПЦ МП не говорити, що українські військові гинуть на фронті, бо це “їх вибір професії”. Він закликав їх "називати прямо, що їх убиває російський агресор".

"Його вбили! І назвіть, хто його убив! Убив російський агресор, який вдерся на нашу територію, у нашу країну. Назвіть, отці, хто благословив російського агресора сюди прийти зі зброєю?! Це - патріарх Кирил, який ще тоді, 7 років тому, сказавши у своєму посланні до синоду, що якщо українці сильно опиратися не будуть, то російські воїни багато крові не проллють", - сказав священник.

Священники УПЦ МП під час цих слів перехрестились та покинули місце, де ховали воїна. Грищук закликав їх не йти, а покаятись і "попросити пробачення у військового".