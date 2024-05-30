"Своя сорочка". Дивіться чуттєве відео про вишиванку, яке пробирає до мурашок
Команда бренду вишиванок Etnodim, сорочки якої одягає Володимир Зеленський, випустила нове відео в рамках проекту "Своя сорочка". І цей ролик пробирає до мурашок!
РБК-Україна (проект Styler) пропонує вам подивитися відео, яке важко назвати рекламним, що вийшло на YouTube-каналі Etnodim (щоб подивитися ролик - проскрольте донизу).
Про що відео "Своя сорочка"
Один з основних посилів, закладених у відео, є те, що не в усіх із нас шлях до усвідомлення себе патріотами був рівним і послідовним.
"Не всі змалечку були звичні до українських традицій, не всім знання й любов до свого коріння передалося в спадок. Багатьом з нас непросто було “продертись” до тієї національної самоідентифікації й любові до всього свого. Наші бабусі ще ностальгували за своєю юністю в СРСР, мами пережили перебудову, та й ми малі нудилися на уроках укрліту, мріяли про тамагочі та бургер, хотіли побачити світ", - кажуть автори ролика.
"І побачили. І от парадокс", - додають вони.
Кадр з відео
Адже саме сьогодні, коли наш спільний дім - Україна - в біді, у багатьох із нас "нарешті вповні прорізався потяг до всього свого".
"Нарешті близькими стали рядки "сумних поетів", нарешті стало ясно, чого ж "ревів ревучий". І ось і пагорби рідного міста, і пісні Українського радіо з бабусиного передавача, і навіть речі, які нас дратували колись, як-то міцне слівце продавчині на базарі, чи цар-балкони… Все стало щемко рідним", - коментують у Etnodim.
"І як ніколи сьогодні хочеться зрозуміти своє коріння, по-справжньому, глибинно розібратись, що ж це за хрестик на вишитій сорочці. І хочеться зрозуміти це за минулі покоління і передати наступним", - резюмують вони.
Текст відео "Своя сорочка":
Моя бабця хотіла назад в СРСР
І читала російську класику,
Моя мама чекала на "американ боя"
На новенькій вишневій "дев'ятці",
Я продала б мою дитячу душу
За Хеппі Міл замість дерунів.
Я втомилась від цього вайбу:
Знову "як умру то поховайте",
Тарасе, Лесю, а жити коли?!
У нас вічно ревуть воли…
В італійців он дольче віта.
Вері соррі, баста, фініта!
Я хочу бути людиною світу!
Мені минає вже скількись літ,
І я давно вже космополітка,
От тільки більше за все на світі
Мені хочеться дерунів.
Ви спитаєте: "ху а ю?"
Ви спитаєте: “ве а ю фром?"
Я скажу: "я людина світу, яка більш за все хоче додому".
Додому - де все можливо,
Де не треба просити двічі,
Де правду говорять у вічі,
Де навіть лайка звучить ласкаво,
Де жде мій стільчик у "Світі кави".
Де мої ніжні сумні поети
Лежать у травах,
Де жартують навіть про ядерний спалах
(не кажучи вже про "шахеди").
Бо ніде не співають так ніжно,
І ніде не працюють так люто,
Бо ні в яких інших лісах
Не знайти мені сонце-руту…
Тарасе, які були шанси
Зрозуміти тебе у 13?
Я хочу знати, про що цей хрестик,
Хочу знати, звідки ця квітка,
Хочу знати за бабцю і маму,
Хочу все передати дітям.
Хочу вишити все на серці - стібочок за стібочком,
Щоб звідусіль повертатись
Додому.
В свою сорочку.
Реакція українців на відео
Відео активно шириться соціальними мережами і збирає тисячі схвальних відгуків. Українці зізнаються: кадри пробирають до мурашок, а на очі накочуються сльози…
"Etnodim зробили дуже чутливу рекламу, яку я тільки бачив за останній час", - прокоментував Ігор Лаченков, який, до слова, теж присутній у відео.
Ось ще кілька коментарів:
- Дякую Etnodim за таку роботу️. Хочеться ще більше мотивувати наших людей повертатися. Так тішуся, що ви взяли на себе цю місію також.
- Максимально чуттєво зроблено. Тупо кайф. Респект всім, хто долучився до створення цього шедевру!
- Etnodim, кожного разу змушуєте мене плакати. Дякую за вашу працю
- Шедеврально і дуже сумно. В саме серденько
- Дуже гарна робота, з душею, характером та корінням
- Боже, ну вмієте ви у серденько влучити
- Я двічі стирав сльози з обличчя на рекламі, і обидві були ваші. У вас є дуже зручна позиція, ви не сорочки продаєте - ви продаєте спогади за домом.
- Також багато людей переконані, що дане відео заслуговує на нагороду "Канські леви" - знаменитого міжнародного фестивалю у галузі творчих комунікацій, реклами й суміжних галузей.
- Додамо, що попереднє атмосферне відео, випущене командою Etnodim, теж "розірвало" мережу.
Раніше ми повідомляли, чому вишиванки такі дорогі.
Також історик розповідав, як вишиванка увійшла у повсякденну моду українців.