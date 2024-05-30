"Своя сорочка". Смотрите чувственное видео о вышиванке, которое пробирает до мурашек

Команда бренда вышиванок Etnodim, рубашки которой одевает Владимир Зеленский , выпустила новое видео в рамках проекта "Своя сорочка". И этот ролик пробирает до мурашек!

РБК-Украина (проект Styler) предлагает вам посмотреть видео, которое трудно назвать рекламным, что вышло на YouTube-канале Etnodim (чтобы посмотреть ролик - проскрольте вниз).

О чем видео "Своя сорочка"

Один из основных посылов, заложенных в видео, является то, что не у всех из нас путь к осознанию себя патриотами был ровным и последовательным.

"Не все с детства были привычны к украинским традициям, не всем знания и любовь к своим корням передались по наследству. Многим из нас непросто было "прорваться" к той национальной самоидентификации и любви ко всему своему. Наши бабушки еще ностальгировали по своей юности в СССР, мамы пережили перестройку, да и мы малыши томились на уроках укрлита, мечтали о тамагоче и бургере, хотели увидеть мир", - говорят авторы ролика.

"И увидели. И вот парадокс", - добавляют они.

Кадр с видео

Ведь именно сегодня, когда наш общий дом - Украина - в беде, у многих из нас "наконец-то полностью прорезался тяга ко всему своему".

"Наконец-то близкими стали строки "печальных поэтов", наконец стало ясно, чего же "ревел ревущий". И вот и холмы родного города, и песни Украинского радио из бабушкиного передатчика, и даже вещи, которые нас раздражали когда-то, как-то крепкое словцо продавщице на базаре или царь-балконы… Все стало щемко родным", - комментируют в Etnodim.

"И как никогда сегодня хочется понять свои корни, по-настоящему глубинно разобраться, что же это за крестик на вышитой рубашке. И хочется понять это за прошлые поколения и передать следующим", - резюмируют они.

Текст видео "Своя сорочка":

Моя бабця хотіла назад в СРСР

І читала російську класику,

Моя мама чекала на "американ боя"

На новенькій вишневій "дев'ятці",

Я продала б мою дитячу душу

За Хеппі Міл замість дерунів.

Я втомилась від цього вайбу:

Знову "як умру то поховайте",

Тарасе, Лесю, а жити коли?!

У нас вічно ревуть воли…

В італійців он дольче віта.

Вері соррі, баста, фініта!

Я хочу бути людиною світу!

Мені минає вже скількись літ,

І я давно вже космополітка,

От тільки більше за все на світі

Мені хочеться дерунів.

Ви спитаєте: "ху а ю?"

Ви спитаєте: “ве а ю фром?"

Я скажу: "я людина світу, яка більш за все хоче додому".

Додому - де все можливо,

Де не треба просити двічі,

Де правду говорять у вічі,

Де навіть лайка звучить ласкаво,

Де жде мій стільчик у "Світі кави".

Де мої ніжні сумні поети

Лежать у травах,

Де жартують навіть про ядерний спалах

(не кажучи вже про "шахеди").

Бо ніде не співають так ніжно,

І ніде не працюють так люто,

Бо ні в яких інших лісах

Не знайти мені сонце-руту…

Тарасе, які були шанси

Зрозуміти тебе у 13?

Я хочу знати, про що цей хрестик,

Хочу знати, звідки ця квітка,

Хочу знати за бабцю і маму,

Хочу все передати дітям.

Хочу вишити все на серці - стібочок за стібочком,

Щоб звідусіль повертатись

Додому.

В свою сорочку.

Реакция украинцев на видео

Видео активно распространяется по социальным сетям и собирает тысячи одобрительных отзывов. Украинцы признаются: кадры пробирают до мурашек, а на глаза накатываются слезы...

"Etnodim сделали очень чувствительную рекламу, которую я только видел за последнее время", - прокомментировал Игорь Лаченков, который, к слову, тоже присутствует в видео.

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