"Своя сорочка". Смотрите чувственное видео о вышиванке, которое пробирает до мурашек
Команда бренда вышиванок Etnodim, рубашки которой одевает Владимир Зеленский, выпустила новое видео в рамках проекта "Своя сорочка". И этот ролик пробирает до мурашек!
РБК-Украина (проект Styler) предлагает вам посмотреть видео, которое трудно назвать рекламным, что вышло на YouTube-канале Etnodim (чтобы посмотреть ролик - проскрольте вниз).
О чем видео "Своя сорочка"
Один из основных посылов, заложенных в видео, является то, что не у всех из нас путь к осознанию себя патриотами был ровным и последовательным.
"Не все с детства были привычны к украинским традициям, не всем знания и любовь к своим корням передались по наследству. Многим из нас непросто было "прорваться" к той национальной самоидентификации и любви ко всему своему. Наши бабушки еще ностальгировали по своей юности в СССР, мамы пережили перестройку, да и мы малыши томились на уроках укрлита, мечтали о тамагоче и бургере, хотели увидеть мир", - говорят авторы ролика.
"И увидели. И вот парадокс", - добавляют они.
Кадр с видео
Ведь именно сегодня, когда наш общий дом - Украина - в беде, у многих из нас "наконец-то полностью прорезался тяга ко всему своему".
"Наконец-то близкими стали строки "печальных поэтов", наконец стало ясно, чего же "ревел ревущий". И вот и холмы родного города, и песни Украинского радио из бабушкиного передатчика, и даже вещи, которые нас раздражали когда-то, как-то крепкое словцо продавщице на базаре или царь-балконы… Все стало щемко родным", - комментируют в Etnodim.
"И как никогда сегодня хочется понять свои корни, по-настоящему глубинно разобраться, что же это за крестик на вышитой рубашке. И хочется понять это за прошлые поколения и передать следующим", - резюмируют они.
Текст видео "Своя сорочка":
Моя бабця хотіла назад в СРСР
І читала російську класику,
Моя мама чекала на "американ боя"
На новенькій вишневій "дев'ятці",
Я продала б мою дитячу душу
За Хеппі Міл замість дерунів.
Я втомилась від цього вайбу:
Знову "як умру то поховайте",
Тарасе, Лесю, а жити коли?!
У нас вічно ревуть воли…
В італійців он дольче віта.
Вері соррі, баста, фініта!
Я хочу бути людиною світу!
Мені минає вже скількись літ,
І я давно вже космополітка,
От тільки більше за все на світі
Мені хочеться дерунів.
Ви спитаєте: "ху а ю?"
Ви спитаєте: “ве а ю фром?"
Я скажу: "я людина світу, яка більш за все хоче додому".
Додому - де все можливо,
Де не треба просити двічі,
Де правду говорять у вічі,
Де навіть лайка звучить ласкаво,
Де жде мій стільчик у "Світі кави".
Де мої ніжні сумні поети
Лежать у травах,
Де жартують навіть про ядерний спалах
(не кажучи вже про "шахеди").
Бо ніде не співають так ніжно,
І ніде не працюють так люто,
Бо ні в яких інших лісах
Не знайти мені сонце-руту…
Тарасе, які були шанси
Зрозуміти тебе у 13?
Я хочу знати, про що цей хрестик,
Хочу знати, звідки ця квітка,
Хочу знати за бабцю і маму,
Хочу все передати дітям.
Хочу вишити все на серці - стібочок за стібочком,
Щоб звідусіль повертатись
Додому.
В свою сорочку.
Реакция украинцев на видео
Видео активно распространяется по социальным сетям и собирает тысячи одобрительных отзывов. Украинцы признаются: кадры пробирают до мурашек, а на глаза накатываются слезы...
"Etnodim сделали очень чувствительную рекламу, которую я только видел за последнее время", - прокомментировал Игорь Лаченков, который, к слову, тоже присутствует в видео.
Вот еще несколько комментариев:
- Спасибо Etnodim за такую работу️. Хочется еще больше мотивировать наших людей вернуться. Так рад, что вы взяли на себя эту миссию тоже
- Максимально чувственно сделано. Тупо кайф. Респект всем, кто приобщился к созданию этого шедевра!
- Etnodim, каждый раз заставляете меня плакать. Спасибо за ваш труд
- Шедеврально и очень грустно. В самое сердечко
- Очень хорошая работа, с душой, характером и корнями
- Боже, ну умеете вы в сердце попасть
- Я дважды стирал слезы с лица на рекламе, и обе были ваши. У вас есть очень удобная позиция, вы не рубашки продаете - вы продаете воспоминания за домом.
- Также многие убеждены, что данное видео заслуживает награды Канські леви" - знаменитого международного фестиваля в области творческих коммуникаций, рекламы и смежных отраслей.
- Добавим, что предыдущее атмосферное видео, выпущенное командой Etnodim, тоже "разорвало" сеть.
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