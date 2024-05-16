Українцям пояснили, чому вишиванки такі дорогі
Охочі придбати вишиванку - національний символ українського народу - нерідко дивуються досить високій ціні такого одягу. Адже мінімальна ціна на вишиванку рідко складає менше 1 000 грн.
Про те, чому вишиті сорочки коштують так дорого, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Використані джерела для підготовки матеріалу: інтерв'ю етнологині Людмили Дмитрук, Folkmart, Ukrvyshyvka, Svarga, Етнохата, Скиба, Витвори.
Скільки коштує вишиванка
Зазвичай, мінімальна ціна вишитої сорочки коливається в межах 1 000 гривень - у деяких виробників вишиванка може коштувати й менше в період знижок.
Зокрема, на момент публікації ціни на вишиванки становлять:
- Folkmart: жіночі сорочки коштують від 1 100 грн до 7 800 грн, довгі сорочки та сукні з елементами вишивки - від 1 200 грн до 12 000 грн. Чоловічі вишиванки коштують від 800 грн (футболка з елементом вишивки) до 5 600 грн. Вартість дитячих вишиванок для дівчаток становить від 520 грн (футболка з елементом вишивки) до 2 950 грн. Дитячі вишиванки для хлопчиків коштують від 620 грн (футболка з елементом вишивки) до 2 250 грн.
- Ukrvyshyvka: вартість вишиванки жіночої становить від 600 грн (блуза) до 3 000 грн, чоловічої - від 650 грн до 1 850 грн. Довгі жіночі сорочки та сукні коштують від 700 грн до 6 300 грн. Для дітей вишиванки коштують від 550 грн до 950 грн (для дівчаток) і від 450 грн до 1 200 грн (для хлопчиків).
- Svarga: ціни жіночих вишиванок коливаються в діапазоні від 1350 грн до 5 930 грн, чоловічих - від 2 600 грн до 9 700 грн.
- Етнохата: вартість жіночої вишиванки - від 598 грн до 7 800 грн, чоловічої - від 440 грн (футболка з елементами вишивки) до 900 грн. Вартість дитячих вишиванок для дівчаток становить від 199 грн (футболка) до 1 900 грн (і вище, якщо це довга сорочка або сукня), а дитячі вишиванки для хлопчиків коштують від 320 грн (футболка) до 2 250 грн.
- Скиба: вишиванки для жінок коштують від 720 грн до 3 540 грн, для чоловіків - від 950 грн до 2 475 грн. Вартість дитячих вишиванок для дівчаток становить від 610 грн до 1 248 грн (і вище, якщо це довга сорочка), а дитячі вишиванки для хлопчиків коштують від 570 грн до 970 грн.
Деякі ж бренди, зокрема "Витвори", дозволяють самостійно створити дизайн сорочки завдяки онлайн-конструктору, тож формують ціну, яка може складати від декількох до семи - а то й більше - тисяч гривень, залежно від обсягу роботи.
В представлених готових сорочках вказана вартість становить від 4 660 грн до 7 350 грн для жіночої вишиванки і від 4 110 грн до 6 670 грн для чоловічої.
Важливо зазначити, що якісний, автентичний чи з авторським дизайном, одяг не може коштувати дешево - адже це вартість не лише фізичної праці, а й дослідницької.
Що впливає на вартість вишиванки
На ціноутворення, за словами етнологині Людмили Дмитрук, впливають наступні чинники:
- вартість тканини та ниток: льон, бавовна, а то і джинс відрізняються за вартістю. На вартість ниток так само впливає їхній склад і якість. Крім цього, матеріали переважно привозять з-за кордону.
- робота працівників: як от розкроювання матеріалу і шиття. Проте це також оплата роботи працівникам за ведення соцмереж, оформлення замовлення тощо.
- ручна чи машинна вишивка: попри те, що машинна вишивка здається дешевшою, вишивальних машин теж імпортують, та періодично проходять технічне обстеження з заміною деталей. А ручна вишивка - це не лише багато робочих годин, це ще й роки або десятиліття досвіду і навчання.
- автентичний чи авторський орнамент: використання орнаментів за музейними зразками вимагає врегулювання прав. До того ж це місяці, якщо не роки, досліджень історичних документів, архівів та музеїв. І це не лише про орнамент, адже існували різноманітні старовинні техніки вишивки. Проте авторський орнамент - це праця дизайнерів, яка теж цілком може передбачати дослідження архівів.
Вишиванки з атентичним або авторським орнаментом коштують дорого (ілюстрація: Freepik)
- ринкове позиціонування бренду: статус "преміумбренду" впливає і на високу вартість товарів.
Як визначити автентичність орнаментів
Якщо ви хочете знайти сорочку, яка дійсно має автентичні українські орнаменти, то можна запитати у виробника, з яких автентичних зразків взятий орнамент. Як зазначає етнологиня Людмила Дмитрук, це має бути конкретний номер експоната, а не абстрактний зразок з незрозумілого музею.
До того ж бажано, щоб експонат був з фоторепродукцією. Інший варіант - якщо на сайті є посилання на оригінал старовинної вишиванки або орнамент.
Якщо чітка відповідь відсутня, не варто очікувати дійсно автентичних орнаментів. Однак, це може бути сучасна інтерпретація, поєднання декількох зразків та дизайнерські рішення - що не означає погану якість матеріалів, як і сорочки загалом.
До речі, нещодавно ми писали про те, як виник День вишиванки в Україні.
А також описували міфи про вишиванку, нав'язані СРСР.