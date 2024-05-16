Українцям пояснили, чому вишиванки такі дорогі

Охочі придбати вишиванку - національний символ українського народу - нерідко дивуються досить високій ціні такого одягу. Адже мінімальна ціна на вишиванку рідко складає менше 1 000 грн.

Скільки коштує вишиванка

Зазвичай, мінімальна ціна вишитої сорочки коливається в межах 1 000 гривень - у деяких виробників вишиванка може коштувати й менше в період знижок.

Зокрема, на момент публікації ціни на вишиванки становлять:

Folkmart : жіночі сорочки коштують від 1 100 грн до 7 800 грн , довгі сорочки та сукні з елементами вишивки - від 1 200 грн до 12 000 грн . Чоловічі вишиванки коштують від 800 грн (футболка з елементом вишивки) до 5 600 грн . Вартість дитячих вишиванок для дівчаток становить від 520 грн (футболка з елементом вишивки) до 2 950 грн . Дитячі вишиванки для хлопчиків коштують від 620 грн (футболка з елементом вишивки) до 2 250 грн .

: жіночі сорочки коштують , довгі сорочки та сукні з елементами вишивки - . Чоловічі вишиванки коштують (футболка з елементом вишивки) . Вартість дитячих вишиванок для дівчаток становить (футболка з елементом вишивки) . Дитячі вишиванки для хлопчиків коштують (футболка з елементом вишивки) . Ukrvyshyvka : вартість вишиванки жіночої становить від 600 грн (блуза) до 3 000 грн , чоловічої - від 650 грн до 1 850 грн . Довгі жіночі сорочки та сукні коштують від 700 грн до 6 300 грн . Для дітей вишиванки коштують від 550 грн до 950 грн (для дівчаток) і від 450 грн до 1 200 грн (для хлопчиків).

: вартість вишиванки жіночої становить (блуза) , чоловічої - . Довгі жіночі сорочки та сукні коштують . Для дітей вишиванки коштують (для дівчаток) і від до (для хлопчиків). Svarga : ціни жіночих вишиванок коливаються в діапазоні від 1350 грн до 5 930 грн , чоловічих - від 2 600 грн до 9 700 грн .

: ціни жіночих вишиванок коливаються в діапазоні , чоловічих - . Етнохата : вартість жіночої вишиванки - від 598 грн до 7 800 грн , чоловічої - від 440 грн (футболка з елементами вишивки) до 900 грн . Вартість дитячих вишиванок для дівчаток становить від 199 грн (футболка) до 1 900 грн (і вище, якщо це довга сорочка або сукня), а дитячі вишиванки для хлопчиків коштують від 320 грн (футболка) до 2 250 грн .

: вартість жіночої вишиванки - , чоловічої - (футболка з елементами вишивки) . Вартість дитячих вишиванок для дівчаток становить (футболка) (і вище, якщо це довга сорочка або сукня), а дитячі вишиванки для хлопчиків коштують (футболка) . Скиба: вишиванки для жінок коштують від 720 грн до 3 540 грн, для чоловіків - від 950 грн до 2 475 грн. Вартість дитячих вишиванок для дівчаток становить від 610 грн до 1 248 грн (і вище, якщо це довга сорочка), а дитячі вишиванки для хлопчиків коштують від 570 грн до 970 грн.

Деякі ж бренди, зокрема "Витвори", дозволяють самостійно створити дизайн сорочки завдяки онлайн-конструктору, тож формують ціну, яка може складати від декількох до семи - а то й більше - тисяч гривень, залежно від обсягу роботи.

В представлених готових сорочках вказана вартість становить від 4 660 грн до 7 350 грн для жіночої вишиванки і від 4 110 грн до 6 670 грн для чоловічої.

Важливо зазначити, що якісний, автентичний чи з авторським дизайном, одяг не може коштувати дешево - адже це вартість не лише фізичної праці, а й дослідницької.

Що впливає на вартість вишиванки

На ціноутворення, за словами етнологині Людмили Дмитрук, впливають наступні чинники:

вартість тканини та ниток: льон, бавовна, а то і джинс відрізняються за вартістю. На вартість ниток так само впливає їхній склад і якість. Крім цього, матеріали переважно привозять з-за кордону.

льон, бавовна, а то і джинс відрізняються за вартістю. На вартість ниток так само впливає їхній склад і якість. Крім цього, матеріали переважно привозять з-за кордону. робота працівників: як от розкроювання матеріалу і шиття. Проте це також оплата роботи працівникам за ведення соцмереж, оформлення замовлення тощо.

як от розкроювання матеріалу і шиття. Проте це також оплата роботи працівникам за ведення соцмереж, оформлення замовлення тощо. ручна чи машинна вишивка: попри те, що машинна вишивка здається дешевшою, вишивальних машин теж імпортують, та періодично проходять технічне обстеження з заміною деталей. А ручна вишивка - це не лише багато робочих годин, це ще й роки або десятиліття досвіду і навчання.

попри те, що машинна вишивка здається дешевшою, вишивальних машин теж імпортують, та періодично проходять технічне обстеження з заміною деталей. А ручна вишивка - це не лише багато робочих годин, це ще й роки або десятиліття досвіду і навчання. автентичний чи авторський орнамент: використання орнаментів за музейними зразками вимагає врегулювання прав. До того ж це місяці, якщо не роки, досліджень історичних документів, архівів та музеїв. І це не лише про орнамент, адже існували різноманітні старовинні техніки вишивки. Проте авторський орнамент - це праця дизайнерів, яка теж цілком може передбачати дослідження архівів.

Вишиванки з атентичним або авторським орнаментом коштують дорого (ілюстрація: Freepik)

ринкове позиціонування бренду: статус "преміумбренду" впливає і на високу вартість товарів.

Як визначити автентичність орнаментів

Якщо ви хочете знайти сорочку, яка дійсно має автентичні українські орнаменти, то можна запитати у виробника, з яких автентичних зразків взятий орнамент. Як зазначає етнологиня Людмила Дмитрук, це має бути конкретний номер експоната, а не абстрактний зразок з незрозумілого музею.

До того ж бажано, щоб експонат був з фоторепродукцією. Інший варіант - якщо на сайті є посилання на оригінал старовинної вишиванки або орнамент.

Якщо чітка відповідь відсутня, не варто очікувати дійсно автентичних орнаментів. Однак, це може бути сучасна інтерпретація, поєднання декількох зразків та дизайнерські рішення - що не означає погану якість матеріалів, як і сорочки загалом.