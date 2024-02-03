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"Своей смертью не умрет". Историк рассказал, какое "будущее" Путину готовят российские элиты

Суббота 03 февраля 2024 11:34
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"Своей смертью не умрет". Историк рассказал, какое "будущее" Путину готовят российские элиты Какими будут последние дни Путина (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко
Эксперт: Александр Алферов

Украинский историк и военнослужащий Александр Алферов рассказал, как Путин завершит свою диктаторскую карьеру. Свои выводы ученый обосновывает на основе анализа прошлого российских правителей.

Об этом историк рассказал в эксклюзивном интервью РБК-Украина (проект Styler).

Какими будут последние дни Путина

"Я просто убежден, что он будет ликвидирован. Вся российская система построена на том, что есть лидер-хозяин и он начинает так себя чувствовать, что помешает элитам. Давайте проанализируем, кто из российских правителей умер собственной смертью?" - говорит историк.

Он добавляет, что практически всех российских правителей ликвидировали.

"Николай ІІ - расстрелян, Ленин - умер в результате распространения нейросифилиса и покушения, когда в него всадили обойму. Сталин с инсультиком в кабинете прилег, по приказу Берия его перекладывали с кровати на кровать вниз головой, чтобы он таки подох. Хрущева - отстранили, Брежнев умер своей смертью. Затем Черненко и Андропов - рыбкой, говорят, отравили. Затем Горбачев и Ельцин, которых отстранили", - объясняет Алферов.

При этом историк уверен, что ликвидация Путина может произойти уже в ближайшее время.

"Путин перешел границу. Российские элиты нуждаются в другом лидере. Потому что их лишили по сути бизнеса, они под санкциями. Они могут сейчас зарабатывать только на внутреннем рынке - на нефти, газе. Российские бизнесмены понимают, что их заработок связан с крошками со стола хозяина. Будет ли Путин убит или отстранен, так как Хрущев или Ельцин - мы не знаем. Но, скорее всего, Путин своей смертью не умрет", - говорит военный.

Уместно ли сравнивать Путина с Гитлером

"Иногда спрашивают, можно ли сравнить Путина с Гитлером? Но как их можно сравнивать, если Гитлер получил хорошее образование, вырос на немецкой философии XIX века, на немецкой музыке. А кто эта гадина? Сраный коммунист, который сознательно пошел учиться на кагебиста, закладывая то, что он будет пытать, следить, убивать", - говорит Алферов.

Он убежден, что такое сравнение диктаторов неуместно.

"Не надо сравнивать Путина с Гитлером. Оба ужасные, но Гитлер был воспитан на высоких литературных кругах, эстетических, философских, музыкальных, и сам был художником, а этот рисует носом, как Пиноккио кровью", - добавил историк.

Ранее мы писали о том, какие самые сильные и самые слабые стороны российской армии.

Читайте также наше большое интервью с Александром Алферовым.

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