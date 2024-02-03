"Своей смертью не умрет". Историк рассказал, какое "будущее" Путину готовят российские элиты

Украинский историк и военнослужащий Александр Алферов рассказал, как Путин завершит свою диктаторскую карьеру. Свои выводы ученый обосновывает на основе анализа прошлого российских правителей.

Какими будут последние дни Путина

"Я просто убежден, что он будет ликвидирован. Вся российская система построена на том, что есть лидер-хозяин и он начинает так себя чувствовать, что помешает элитам. Давайте проанализируем, кто из российских правителей умер собственной смертью?" - говорит историк.

Он добавляет, что практически всех российских правителей ликвидировали.

"Николай ІІ - расстрелян, Ленин - умер в результате распространения нейросифилиса и покушения, когда в него всадили обойму. Сталин с инсультиком в кабинете прилег, по приказу Берия его перекладывали с кровати на кровать вниз головой, чтобы он таки подох. Хрущева - отстранили, Брежнев умер своей смертью. Затем Черненко и Андропов - рыбкой, говорят, отравили. Затем Горбачев и Ельцин, которых отстранили", - объясняет Алферов.

При этом историк уверен, что ликвидация Путина может произойти уже в ближайшее время.

"Путин перешел границу. Российские элиты нуждаются в другом лидере. Потому что их лишили по сути бизнеса, они под санкциями. Они могут сейчас зарабатывать только на внутреннем рынке - на нефти, газе. Российские бизнесмены понимают, что их заработок связан с крошками со стола хозяина. Будет ли Путин убит или отстранен, так как Хрущев или Ельцин - мы не знаем. Но, скорее всего, Путин своей смертью не умрет", - говорит военный.

Уместно ли сравнивать Путина с Гитлером

"Иногда спрашивают, можно ли сравнить Путина с Гитлером? Но как их можно сравнивать, если Гитлер получил хорошее образование, вырос на немецкой философии XIX века, на немецкой музыке. А кто эта гадина? Сраный коммунист, который сознательно пошел учиться на кагебиста, закладывая то, что он будет пытать, следить, убивать", - говорит Алферов.

Он убежден, что такое сравнение диктаторов неуместно.

"Не надо сравнивать Путина с Гитлером. Оба ужасные, но Гитлер был воспитан на высоких литературных кругах, эстетических, философских, музыкальных, и сам был художником, а этот рисует носом, как Пиноккио кровью", - добавил историк.