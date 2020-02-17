Свободен, как волк: известный украинский певец развелся с женой

Украинский музыкант внезапно развелся с женой (Коллаж РБК-Украина)

Украинский музыкант расстался с женой после пяти лет брака

Известный украинский певец Вадим Олейник признался, что расстался со своей супругой пиар-менеджером, Анной Браженко. Пара прожила вместе пять лет и официально развелась несколько месяцев назад.

Как объяснил Вадим Олейник, у него с женой "не сложилось" и теперь он снова свободен, как ветер в поле.

"Да, я свободен, как ветер в поле, как волк-одиночка. Мы расстались месяца два назад. Я в хорошем расположении духа, пишу новую музыку, творю и ищу свою музу", - рассказал музыкант в комментарии телеведущей Соломии Ветвицкой для ее программы "Особливе з Соломією".

Анна Браженко развод с супругом пока не прокомментировала. Олейник добавил, что он сейчас начал понимать, чего хочет в жизни и описал девушку своей мечты.

"Должна просто не мешать. Вот и все. Мне кажется, это самое важное для мужчины. Чтобы просто не мешала. Я сейчас начал понимать, чего я хочу в жизни. Я хочу заниматься музыкой. Потом жизнь покажет. Не хочу спешить", - рассказал музыкант.

Вадим Олейник и Анна Браженко

Вадим Олейник – украинский исполнитель, который завоевал популярность после победы на украинской "Фабрике звезд" в составе группы "ДиО. Фильмы". Группа распалась в 2015 году, и Олейник начал сольную карьеру. В 2016 году он был номинирован на премию М1 Music Awards в категории "Прорыв года".

Со своей супругой Анной он познакомился в 2015 году в Instagram и в интервью он говорил, что сильно любит ее, готов на все и уже готов к тому, чтобы завести детей. Еще буквально год назад пара размещала счастливые совместные фотографии в социальных сетях.