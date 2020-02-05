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Холод в отношениях: Меладзе намекнул на развод с Брежневой

STYLERЖизнь    05.02.2020 - 19:52
Холод в отношениях: Меладзе намекнул на развод с Брежневой
Меладзе намекнул на развод с Верой Брежневой (фото: коллаж РБК-Украина)

Константин Меладзе намекнул на разрыв со своей супругой Верой Брежневой

Константин Меладзе поздравил свою жену Веру Брежневу с днем рождения в Instagram. Но это поздравление вызвало подозрение у поклонников певицы, которые посчитали, что Меладзе слишком холодно поздравил ее с 38-летием.

Было предположение, что такое "сухое" поздравление связано с тем, чтобы никак не возвышать певицу перед другими артистами, с которым работает Константин. Стоит отметить, что день рождения певицы был в понедельник, 3 февраля.

Холод в отношениях: Меладзе намекнул на развод с Брежневой

Меладзе вместе с Брежневой (фото: instagram.com/meladzemusic)

"Сегодня свой день рождения отмечает наша Вера! Вера Брежнева - певица, актриса, ведущая, посол доброй воли ООН, амбассадор многих мировых брендов, а с недавних пор основательница собственного косметического бренда VERA! Желаем успехов и процветания во всех начинаниях, быть такой же жизнерадостной и счастливой! Всегда оставаться яркой, красивой и солнечной! С днем рождения, Вера! С любовью, семья Meladze Music", - написал Меладзе.

Стоит отметить, что тема о разводе пары уже на слуху довольно продолжительное время. Ходили слухи, что Константин завел роман с одной из своих подопечных - вокалисткой ВИА Гры Эрикой Герцег. Но артистка в одном из интервью призналась, что скоро выходит замуж и ее избранник - это не Константин.

Ранее Брежнева подогрела слухи о разводе с Меладзе, когда опубликовала в Instagram фото со словами о том, что "уже поздно возвращаться назад". При этом снимок был очень грустным.

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