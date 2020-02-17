Вільний, як вовк: відомий український співак розлучився з дружиною

Український музикант раптово розлучився з дружиною (Колаж РБК-Україна)

Український музикант розлучився з дружиною після п'яти років шлюбу

Відомий український співак Вадим Олійник зізнався, що розлучився зі своєю дружиною, піар-менеджером Ганною Браженко. Пара прожила разом п'ять років і офіційно розлучилася кілька місяців тому.

Як пояснив Вадим Олійник, у нього з дружиною "не склалося" і тепер він знову вільний, як вітер в полі.

"Так, я вільний, як вітер в полі, як вовк-одинак. Ми розлучилися два місяці назад. Я в хорошому настрої, пишу нову музику, творю і шукаю свою музу", - розповів музикант в коментарі телеведучої Соломії Ветвицької для її програми "Особливе з Соломією".

Ганна Браженко розлучення з чоловіком поки не прокоментувала. Олійник додав, що він зараз почав розуміти, чого хоче в житті та описав дівчину своєї мрії.

"Повинна просто не заважати. От і все. Мені здається, це найважливіше для чоловіка. Щоб просто не заважала. Я зараз почав розуміти, чого я хочу в житті. Я хочу займатися музикою. Потім життя покаже. Не хочу поспішати", - розповів музикант.

Вадим Олійник Ганна Браженко

Вадим Олійник – український виконавець, який завоював популярність після перемоги на українській "Фабриці зірок" у складі групи "Діо. Фільми". Група розпалася у 2015 році, і Олійник почав сольну кар'єру. У 2016 році він був номінований на премію М1 Music Awards в категорії "Прорив року".

Зі своєю дружиною Анною він познайомився у 2015 році в Instagram і в інтерв'ю він говорив, що любить її, готовий на все і вже готовий до того, щоб завести дітей. Ще буквально рік тому пара розміщувала щасливі спільні фотографії в соціальних мережах.