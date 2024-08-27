Свіжість продуктів буде під контролем: 5 порад, які полегшать зберігання продуктів в морозилці

Як краще зберігати продукти в морозилці

Хоча стабільна низька температура і справність приладу вкрай важливі для свіжості заморожених овочів, ягід та м'яса, це не єдині умови.

Також необхідний і регулярний контроль терміну зберігання їжі, що значно складніше зробити, якщо продукти просто накидані в морозильну камеру.

Зокрема експертка компанії з організації простору "Graceful Spaces", Крістіна Лі, розповіла, як краще зберігати продукти в морозилці, щоб ефективно використати простір і легко дістати потрібне.

Використовуйте контейнери

Майже завжди знадобляться контейнери, навіть якщо ви групуєте куплені в магазині речі. Це створює певні "межі" між продуктами.

Однак не лише контейнери можна помістити в морозилку, а й морозостійке скло, алюмінієву фольгу і навіть поліетиленову плівку. Втім, контейнери чудово підходять для зберігання залишків домашньої їжі та зручні для групування продуктів.

Зберігайте за категоріями

Одна з важливих речей в організації морозильної камери - це зберігання за категоріями. Наприклад, складіть разом усі заморожені овочі, десерти і т.д.

Ще один простий спосіб - скласти упаковані продукти однієї категорії в один контейнер, для зручності наклеївши етикетку з назвою типу продуктів.. Контейнер з продуктами, які купуються найчастіше, радять поставити на верхню полицю, щоб він був легкодоступним.

Згрупувати за терміном придатності

Хоча час, необхідний для того, щоб їжа зіпсувалася, залежить від типу продукту, в середньому вона починає псуватися щонайменше через три місяці перебування у морозильній камері. Тож групування продуктів за термінами придатності - допоможе знати, що з'їсти з цієї вибірки в першу чергу.

Коли ви проводите інвентаризацію наявних у морозильній камері продуктів і впорядковуєте їх за датами, експертка рекомендує групувати продукти, які швидко закінчуються, на видному місці.

На середніх полицях слід зберігати заморожені овочі або страви, а на тих, до яких дотягнутися складніше - хліб, млинці або заморожене м'ясо. Ще одна порада - регулярно проводити інвентаризацію того, що у вас вже є, перед тим, як йти за покупками.

Крім цього варто прибирати пролиту рідину, а також щотижня витирати сухою ганчіркою контейнери для м'яса. Створення щоденних, щотижневих і щомісячних рутин дозволить вам легше контролювати простір морозильної камери і свіжість їжі.

Маркуйте домашні продукти

Частиною запобігання заморожуванню домашніх продуктів є маркування упаковки. Вибирайте між маркуванням дня приготування їжі або датою "з'їсти до".

Окрім дати, позначайте інгредієнти або страви, які ви заморожуєте, щоб знати, що знаходиться в кожному пакеті або контейнері. Така тактика не тільки допомагає вам знати, коли потрібно з'їсти їжу, але й підказує, що знаходиться у вашій морозильній камері.

Запаковуючи домашню їжу в пакети для заморожування, переконайтеся, що кришка щільно прилягає, щоб запобігти потраплянню кисню та вологи і висиханню їжі.

Складайте вертикально

Оскільки морозильні камери мають набагато менше місця, ніж холодильники, іноді найкращою порадою є оптимізація незручного простору

Якщо у вас багато запакованих продуктів (наприклад, заморожена піца), розташуйте коробки вертикально - це чудовий спосіб упорядкувати морозильну камеру і уникнути перетворення їжі на один льодовик.

Ця порада також ефективна для їжі, яка готується заздалегідь - якщо покласти її у міцні пластикові пакети на блискавці або розкласти у тонкі пластикові контейнери.