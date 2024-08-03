Тече вода з холодильника у спеку: у чому проблема та що робити

Цього літа температура б'є рекорди спеки, а до цього додалися часті відключення електрики. Як результат - багато холодильників не можуть впоратися зі своїми обов'язками та починають працювати з проблемами. Одна за найчастіших - вода усередині морозилки, або навіть на полу біля холодильника. Чому це трапляється та що робити?

РБК-Україна (проект Styler) підготувало цей матеріал з поясненням, чому холодильник починає текти та як це виправити власноруч чи за допомогою майстра.

Відключення електрики

Однією з основних причин появи води в морозилці є раптове відключення електрики. Коли холодильник вимикається, температура всередині підвищується, і лід починає танути. Коли електропостачання відновлюється, вода не встигає повністю випаруватися або стекти в дренажний контейнер, що призводить до намерзання льоду знову.

Це особливо актуально в місцях, де електропостачання нестабільне.

Знос ущільнювача

Порушення герметичності через зношений ущільнювач дверей холодильника може призвести до утворення льоду в морозилці. Щоб перевірити щільність прилягання ущільнювача, можна закрити у холодильнику увімкнений ліхтарик у темний час доби.

Якщо між дверима та корпусом видно смужку світла, ущільнювач потрібно замінити або підремонтувати. Зазвичай ремонт зводиться до прогріву гуми окропом або феном з подальшим розправленням.

Забруднення дренажних отворів

Якщо робочий холодильник тече всередині, часто причиною є засмічення дренажу. Перед його чищенням потрібно знеструмити прилад на кілька годин, щоб лід скрізь розтанув. Якщо дренажна трубка забилася і утворилася крига, її неможливо прочистити, поки вона не перетвориться на воду.

Для чищення можна використовувати спеціальну сантехнічну щіточку, вушну паличку або гнучкий трос. Починати прочищати дренаж потрібно згори.

Неправильна робота термостата

Некоректна робота термостата може змусити компресор працювати, коли це не потрібно, що призводить до утворення снігової шуби. З часом вона підтає, і всередині холодильника утворюється волога. Якщо діагностовано несправність термостата, його доведеться замінити.

Такий ремонт не потребує великих витрат і зазвичай швидко вирішує проблему.

Проблеми з нагрівачем випарника

При несправному ТЕНі на випарнику може утворюватися іній, а при підвищенні температури - вода. Якщо під час діагностики виявлено проблеми з нагрівачем, його потрібно замінити на новий. Це дозволить уникнути накопичення води і забезпечить нормальну роботу холодильника.

Витік фреону

Без необхідної кількості фреону холодильник не може функціонувати належним чином. Ознаками витоку є намерзання, масляниста пляма на трубці, погана робота приладу або відсутність охолодження.

Якщо морозилка швидко розморожується, контейнер переповнюється, і на підлозі утворюється калюжка, потрібно запросити спеціаліста для діагностики та заправки агрегата новим фреоном.