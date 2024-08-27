Свежесть продуктов будет под контролем: 5 советов, облегчающих хранение продуктов в морозилке

Как лучше хранить продукты в морозилке

Хотя стабильная низкая температура и исправность прибора очень важны для свежести замороженных овощей, ягод и мяса, это не единственные условия.

Также необходим и регулярный контроль срока хранения пищи, что гораздо сложнее сделать, если продукты просто накиданы в морозильную камеру.

В частности, эксперт компании по организации пространства "Graceful Spaces", Кристина Ли, рассказала, как лучше хранить продукты в морозилке, чтобы эффективно использовать пространство и легко достать нужное.

Используйте контейнеры

Почти всегда понадобятся контейнеры, даже если вы группируете купленные в магазине вещи. Это создает определенные "пределы" между продуктами.

Однако не только контейнеры можно поместить в морозилку, но и морозостойкое стекло, алюминиевую фольгу и даже полиэтиленовую пленку. Впрочем, контейнеры отлично подходят для хранения остатков домашней пищи и удобны для группировки продуктов.

Храните по категориям

Одна из важных вещей в организации морозильной камеры - это хранение по категориям. К примеру, сложите вместе все замороженные овощи, десерты и т.д.

Еще один простой способ - сложить упакованные продукты одной категории в один контейнер, для удобства наклеив этикетку с названием типа продуктов. Контейнер с наиболее часто покупаемыми продуктами советуют поставить на верхнюю полку, чтобы он был легкодоступным.

Сгруппировать по сроку годности

Хотя время, необходимое для того, чтобы еда испортилась, зависит от типа продукта, в среднем она начинает портиться не менее чем через три месяца пребывания в морозильной камере. Так что группирование продуктов по срокам годности поможет знать, что съесть с этой выборки в первую очередь.

Когда вы проводите инвентаризацию имеющихся в морозильной камере продуктов и упорядочиваете их по датам, эксперт рекомендует группировать быстро заканчиваемые продукты на видном месте.

На средних полках следует хранить замороженные овощи или блюда, а на тех, до которых дотянуться сложнее - хлеб, блины или замороженное мясо. Еще один совет - регулярно проводить инвентаризацию того, что у вас уже есть, перед тем, как идти за покупками.

Кроме этого следует убирать пролитую жидкость, а также еженедельно вытирать сухой тряпкой контейнеры для мяса. Создание ежедневных, еженедельных и ежемесячных рутин позволит легче контролировать пространство морозильной камеры и свежесть пищи.

Маркируйте домашние продукты

Частью предотвращения замораживания домашних продуктов является маркировка упаковки. Выбирайте между маркировкой дня приготовления пищи или датой "съесть до".

Кроме даты, пометьте ингредиенты или блюда, которые вы замораживаете, чтобы знать, что находится в каждом пакете или контейнере. Такая тактика не только помогает вам знать когда нужно съесть пищу, но и подсказывает, что находится в вашей морозильной камере.

Упаковывая домашнюю пищу в пакеты для замораживания, убедитесь, что крышка плотно прилегает, чтобы предотвратить попадание кислорода и влаги и высыхание пищи.

Складывайте вертикально

Поскольку морозильные камеры имеют гораздо меньше места, чем холодильники, иногда лучшим советом является оптимизация неудобного пространства.

Если у вас много упакованных продуктов (например, замороженная пицца), расположите коробки вертикально - это отличный способ упорядочить морозильную камеру и избежать превращения пищи в один ледник.

Этот совет также эффективен для заранее готовящейся пищи - если положить ее в прочные пластиковые пакеты на молнии или разложить в тонкие пластиковые контейнеры.