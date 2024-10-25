Свіжі та цікаві. 20 нових українських пісень, які варто послухати на вихідних

Українські артисти потужно вриваються в ці вихідні з музичними новинками на будь-який смак. Макс Барських, Артем Пивоваров, Наталія Могилевська, LELY45 та O.Torvald - різножанрові треки вразять всіх меломанів.
РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас 20 свіжих та цікавих пісень, які варто послухати вже зараз.
Ця пісня про те, що хейту на зло і на зло всім людям, які в нас не вірять, ми маємо робити те, що робить нас щасливими. До речі, окрім гурту O.Torvald, Жені Галича та Олександра Терена, у кліпі зіграли епізодичні ролі стендап комік Повар Даніл та кінооглядачка Інна Гордєєва.
Нова пісня двох мастодонтів українського шоу-бізу в рамках нового проекту "ВІРШІНШІ" - це, по-перше, неочікувано і неординарно, а по-друге - просто "вау"!
Власне, Артем продовжує популяризувати українську поезію і культуру загалом, однак віднині робитиме це зовсім у свіжому звучанні.
У новому відео, що стилістично зачіпає естетику неоретро-вейву, Барських продовжує експериментувати, повертаючись до платинового блонду, та міксує його з образами трендових кольорів сезону (бордовим та червоним), латексу й металіку.
Нова пісня дружини вокаліста гурту "Антитіла" - це подорож у світ української поезії через музику, яка надихає заглиблюватися в культурну спадщину України.
Співачка каже, що прагнула записати нову пісню пісню "зі справжнім чоловіком, який поєднує в собі мужність, справедливість і вміє тримати слово". До слова, це перший трек в новому напрямку розвитку музики артистки. Виконавиця неодноразово заявляла, що хоче зосередити свою творчість на емоціях та переживаннях, які будуть резонувати з її слухачами.
Ця пісня RnB/Soul-співака описує боротьбу між бажанням довіряти і необхідністю зберегти свої почуття.
“Це історія про те, як ми часто довіряємо свої почуття людям, які цього не заслуговують", - додає артист.
Це пісня-зізнання. Багато хто, впевнена співачка, впізнає у ній свої переживання.
"Так буває, що ти знаходишся поруч з тією людиною, яка для тебе є всім на світі, але вагаєшся озвучити почуття. Між вами існує лише одна мить – зізнання. Часом, може бути важко сказати, тому іноді легше написати - в листі, у повідомленні або в пісні", - коментує Марта.
"Коли це дійсно по-справжньому, то не пройде", - лаконічно описують спільну роботу артисти.
Ця пісня - заклик до танцю, до свободи самовираження і до веселощів, які можна розділити з друзями. Трек поєднує в собі драйвову музику, стильний ритм і атмосферу свободи, яка відображає життя у світі соцмереж, де TikTok стає основною платформою для самовираження.
Сповнена глибоких та світлих почуттів композиція. За словами виконавиці, ця пісня про ті почуття, що здатні огорнути та захистити від руйнування та жорстокості цього світу.
Ця пісня легендарного українського гурту - не про війну. Вона була записана наприкінці січня 2022 року й чекала кращих часів. Але музиканти вирішили зробити реліз зараз, щоб згуртувати всіх, кому не байдужа їхня творчість, для нагальної допомоги 3 ОШБр.
Текст пісні відомої артистки переносить слухачів у світ романтики, де калина символізує любов і спогади.
Ця пісня, зроблена у співпраці з відомим композитором і співаком Julik, - втілення кохання та натхнення. Вона "відображає почуття, яке здатне змінювати життя людей та надихати їх на неймовірні вчинки"
Молода співачка стверджує, що це "дуже змістовна та сповнена сенсами" пісня. Вона відгукнеться тим, хто глибоко занурюється в тексти та відчуває композицію цілісно та кожною клітинкою свого тіла.
Артист запитує у своїй новій ліричній баладі, як повернути справжнє кохання, якщо його серце розбите?
Нагадаємо, раніше Melovin чесно розповів про свою закоханість.
Окрі цього, нещодавно ми розповідали, які зірки писали Радіодиктант національної єдності 2024.