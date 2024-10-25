Свіжі та цікаві. 20 нових українських пісень, які варто послухати на вихідних

O.Torvald - "Хейту на зло"

Ця пісня про те, що хейту на зло і на зло всім людям, які в нас не вірять, ми маємо робити те, що робить нас щасливими. До речі, окрім гурту O.Torvald, Жені Галича та Олександра Терена, у кліпі зіграли епізодичні ролі стендап комік Повар Даніл та кінооглядачка Інна Гордєєва.



Артем Пивоваров feat. ONUKA - "Сьогодні"

Нова пісня двох мастодонтів українського шоу-бізу в рамках нового проекту "ВІРШІНШІ" - це, по-перше, неочікувано і неординарно, а по-друге - просто "вау"!

Власне, Артем продовжує популяризувати українську поезію і культуру загалом, однак віднині робитиме це зовсім у свіжому звучанні.

Макс Барських - "Я вже не ти"

У новому відео, що стилістично зачіпає естетику неоретро-вейву, Барських продовжує експериментувати, повертаючись до платинового блонду, та міксує його з образами трендових кольорів сезону (бордовим та червоним), латексу й металіку.

Олена Тополя - "Як дитиною, бувало…"

Нова пісня дружини вокаліста гурту "Антитіла" - це подорож у світ української поезії через музику, яка надихає заглиблюватися в культурну спадщину України.



LADA і ХАС - "До останнього"

Співачка каже, що прагнула записати нову пісню пісню "зі справжнім чоловіком, який поєднує в собі мужність, справедливість і вміє тримати слово". До слова, це перший трек в новому напрямку розвитку музики артистки. Виконавиця неодноразово заявляла, що хоче зосередити свою творчість на емоціях та переживаннях, які будуть резонувати з її слухачами.

Yurii Retrograde - "Get it"

Ця пісня RnB/Soul-співака описує боротьбу між бажанням довіряти і необхідністю зберегти свої почуття.

“Це історія про те, як ми часто довіряємо свої почуття людям, які цього не заслуговують", - додає артист.

Марта Липчей - "Не йди"

Це пісня-зізнання. Багато хто, впевнена співачка, впізнає у ній свої переживання.

"Так буває, що ти знаходишся поруч з тією людиною, яка для тебе є всім на світі, але вагаєшся озвучити почуття. Між вами існує лише одна мить – зізнання. Часом, може бути важко сказати, тому іноді легше написати - в листі, у повідомленні або в пісні", - коментує Марта.



DOMIY & SHUMEI - "Не пройде"

"Коли це дійсно по-справжньому, то не пройде", - лаконічно описують спільну роботу артисти.



NICOLE - "TikTok"

Ця пісня - заклик до танцю, до свободи самовираження і до веселощів, які можна розділити з друзями. Трек поєднує в собі драйвову музику, стильний ритм і атмосферу свободи, яка відображає життя у світі соцмереж, де TikTok стає основною платформою для самовираження.



Крістіна Присяжнюк - "Кохай мене"

Сповнена глибоких та світлих почуттів композиція. За словами виконавиці, ця пісня про ті почуття, що здатні огорнути та захистити від руйнування та жорстокості цього світу.



FliT - "Нарешті"

Ця пісня легендарного українського гурту - не про війну. Вона була записана наприкінці січня 2022 року й чекала кращих часів. Але музиканти вирішили зробити реліз зараз, щоб згуртувати всіх, кому не байдужа їхня творчість, для нагальної допомоги 3 ОШБр.



Оксана Пекун - "Червоною калиною"

Текст пісні відомої артистки переносить слухачів у світ романтики, де калина символізує любов і спогади.

Ігор Целип - "Всі зірки"

Ця пісня, зроблена у співпраці з відомим композитором і співаком Julik, - втілення кохання та натхнення. Вона "відображає почуття, яке здатне змінювати життя людей та надихати їх на неймовірні вчинки"

GEREGA - "Кого чекаєм?"

Молода співачка стверджує, що це "дуже змістовна та сповнена сенсами" пісня. Вона відгукнеться тим, хто глибоко занурюється в тексти та відчуває композицію цілісно та кожною клітинкою свого тіла.

Sysuev - "Не повернути"

Артист запитує у своїй новій ліричній баладі, як повернути справжнє кохання, якщо його серце розбите?



Також наполегливо рекомендуємо послухати ці пісні:

Schmalgauzen - "я не прийду"

Женя і Катя - "Бачити тебе щодня"





LELY45 - "А якщо чесно"





Мія Рамарі - "Свідомість"

Наталія Могилевська - "Мені казали"