На тлі чуток про одруження Melovin чесно розповів про свою закоханість
Melovin (справжнє ім'я - Костянтин Бочаров) нещодавно оприлюднив у мережі романтичне фото, яке призвело до чуток про його можливе одруження. Тепер, на тлі цієї ситуації, артист зробив нову заяву.
Що повідомив музикант, пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram.
Особисте життя Melovin
Співак вирішив розкрити деякі подробиці своїх справ сердечних. Він зазначив, що дійсно зробив пропозицію, але не романтичного характеру, а творчого.
Костянтин запропонував одній з відомих виконавиць записати спільну пісню, і та відповіла згодою. Однак ім'я своєї зіркової колеги він поки що не розкриває.
"Дуже багато розмов і ще більше теорій про крайній допис. Я тішуся, що люди підходять до цього зі здоровою цікавістю. І так, багато хто вгадав - вона сказала "так" дуету. Але для мене це більше, ніж пісня! Це втілення дитячої мрії! Вона - дівчина, в яку я був закоханий тривалий час у дитинстві! І я дійсно щасливий!" - написав Костянтин.
кадри з соцмереж артиста (фото: instagram.com/melovin_official)
Раніше Бочаров, як відомо, публікував спільні кадри з артисткою, але її обличчя видно не було.
кадри з соцмереж артиста (фото: instagram.com/melovin_official)
Тому колегам і прихильникам у коментарях під відповідним дописом наразі доводиться лише вгадувати, з ким Melovin він міг записати свою нову композицію. Чимало з них висловили думку про те, що, ймовірно, це може бути Тіна Кароль.
Нагадаємо, Melovin - 27-річний український співак, переможець шостого сезону шоу "Х-фактор" та другого сезону "Маска". Він представляв Україну на 63-му пісенному конкурсі Євробачення в Португалії з піснею "Under The Ladder" та посів 17-те місце.
Щодо його особистого життя, у липні 2021 року під час фестивалю Atlas Weekend артист зробив камінг-аут, заявивши про свою бісексуальність. Раніше він також ділився, що пережив зраду близької людини та розповідав про свої невдалі побачення після розставання.
Співак Melovin (фото: instagram.com/melovin_official)
Нещодавно Melovin "послав" фанатку на концерті та пояснив, навіщо це зробив.
Окрім того, Melovin висловився про квадроберів і лайкою присоромив дорослих.