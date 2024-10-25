Свежие и интересные. 20 новых украинских песен, которые стоит послушать на выходных

Украинские артисты мощно врываются в эти выходные с музыкальными новинками на любой вкус. Макс Барских, Артем Пивоваров, Наталья Могилевская, LELY45 и O.Torvald - разножанровые треки поразят всех меломанов.
РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас 20 свежих и интересных песен, которые следует послушать уже сейчас.
Эта песня о том, что хейту на зло и во зло всем людям, которые в нас не верят, мы должны делать то, что делает нас счастливыми. Кстати, кроме группы O.Torvald, Жени Галича и Александра Терена, в клипе сыграли эпизодические роли стендап комик Повар Данил и кинообозреватель Инна Гордеева.
Новая песня двух мастодонтов украинского шоу-биза в рамках нового проекта "ВІРШІНШІ" - это, во-первых, неожиданно и неординарно, а во-вторых - просто "вау"!
Собственно Артем продолжает популяризировать украинскую поэзию и культуру в целом, однако отныне будет делать это совсем в свежем звучании.
В новом видео, стилистически затрагивающем эстетику неоретро-вейва, Барских продолжает экспериментировать, возвращаясь к платиновому блонду, и миксует его с образами трендового цвета сезона (бордовым и красным), латекса и металлика.
Новая песня жены вокалиста группы "Антитіла" - это путешествие в мир украинской поэзии через музыку, которая вдохновляет углубляться в культурное наследие Украины.
Певица говорит, что стремилась записать новую песню "с настоящим мужчиной, который сочетает в себе мужество, справедливость и умеет держать слово". Это первый трек в новом направлении развития музыки артистки. Исполнительница неоднократно заявляла, что хочет сосредоточить свое творчество на эмоциях и переживаниях, которые будут резонировать с его слушателями.
Эта песня RnB/Soul-певца описывает борьбу между желанием доверять и необходимостью сохранить свои чувства.
"Это история о том, как мы часто доверяем свои чувства людям, которые этого не заслуживают", - добавляет артист.
Это песня-признание. Многие, уверена певица, узнают в ней свои переживания.
"Так бывает, что ты находишься рядом с тем человеком, который для тебя есть всем на свете, но колеблешься озвучить чувства. Между вами существует только одно мгновение - признание. Иногда, может быть трудно сказать, поэтому иногда легче написать - в письме, в сообщении или в песне", - комментирует Марта.
"Если это действительно по-настоящему, то не пройдет", - лаконично описывают совместную работу артисты.
Эта песня - призыв к танцу, к свободе самовыражения и к веселью, которое можно разделить с друзьями. Трек сочетает в себе драйвовую музыку, стильный ритм и атмосферу свободы, отражающую жизнь в мире соцсетей, где TikTok становится основной платформой для самовыражения.
Наполненная глубокими и светлыми чувствами композиция. По словам исполнительницы, эта песня о тех чувствах, которые способны окутать и оградить от разрушения и жестокости этого мира.
Эта песня легендарной украинской группы - не о войне. Она была записана в конце января 2022 года и ждала лучших времен. Но музыканты решили сделать релиз сейчас, чтобы сплотить всех, кому не безразлично их творчество, для неотложной помощи 3 ОШБр.
Текст песни известной артистки переносит слушателей в мир романтики, где калина символизирует любовь и воспоминания.
Эта песня, сделанная в сотрудничестве с известным композитором и певцом Julik, - воплощение любви и вдохновения. Она "отражает чувство, способное изменять жизнь людей и вдохновлять их на невероятные поступки"
Молодая певица утверждает, что это "очень содержательная и исполненная смыслов" песня. Она откликнется тем, кто глубоко погружается в тексты и чувствует композицию целостно и каждой клеткой своего тела.
Артист спрашивает в своей новой лирической балладе, как вернуть настоящую любовь, если ее сердце разбито?
Напомним, ранее Melovin честно рассказал о своей влюбленности.
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