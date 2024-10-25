Свежие и интересные. 20 новых украинских песен, которые стоит послушать на выходных

O.Torvald - "Хейту на зло"

Эта песня о том, что хейту на зло и во зло всем людям, которые в нас не верят, мы должны делать то, что делает нас счастливыми. Кстати, кроме группы O.Torvald, Жени Галича и Александра Терена, в клипе сыграли эпизодические роли стендап комик Повар Данил и кинообозреватель Инна Гордеева.



Артём Пивоваров feat. ONUKA - "Сьогодні"

Новая песня двух мастодонтов украинского шоу-биза в рамках нового проекта "ВІРШІНШІ" - это, во-первых, неожиданно и неординарно, а во-вторых - просто "вау"!

Собственно Артем продолжает популяризировать украинскую поэзию и культуру в целом, однако отныне будет делать это совсем в свежем звучании.

Макс Барских - "Я вже не ти"

В новом видео, стилистически затрагивающем эстетику неоретро-вейва, Барских продолжает экспериментировать, возвращаясь к платиновому блонду, и миксует его с образами трендового цвета сезона (бордовым и красным), латекса и металлика.

Елена Тополь - "Як дитиною, бувало…"

Новая песня жены вокалиста группы "Антитіла" - это путешествие в мир украинской поэзии через музыку, которая вдохновляет углубляться в культурное наследие Украины.



LADA и ХАС - "До останнього"

Певица говорит, что стремилась записать новую песню "с настоящим мужчиной, который сочетает в себе мужество, справедливость и умеет держать слово". Это первый трек в новом направлении развития музыки артистки. Исполнительница неоднократно заявляла, что хочет сосредоточить свое творчество на эмоциях и переживаниях, которые будут резонировать с его слушателями.

Yurii Retrograde - "Get it"

Эта песня RnB/Soul-певца описывает борьбу между желанием доверять и необходимостью сохранить свои чувства.

"Это история о том, как мы часто доверяем свои чувства людям, которые этого не заслуживают", - добавляет артист.

Марта Липчей - "Не йди"

Это песня-признание. Многие, уверена певица, узнают в ней свои переживания.

"Так бывает, что ты находишься рядом с тем человеком, который для тебя есть всем на свете, но колеблешься озвучить чувства. Между вами существует только одно мгновение - признание. Иногда, может быть трудно сказать, поэтому иногда легче написать - в письме, в сообщении или в песне", - комментирует Марта.



DOMIY & SHUMEI - "Не пройде"

"Если это действительно по-настоящему, то не пройдет", - лаконично описывают совместную работу артисты.



NICOLE - "TikTok"

Эта песня - призыв к танцу, к свободе самовыражения и к веселью, которое можно разделить с друзьями. Трек сочетает в себе драйвовую музыку, стильный ритм и атмосферу свободы, отражающую жизнь в мире соцсетей, где TikTok становится основной платформой для самовыражения.



Кристина Присяжнюк - "Кохай мене"

Наполненная глубокими и светлыми чувствами композиция. По словам исполнительницы, эта песня о тех чувствах, которые способны окутать и оградить от разрушения и жестокости этого мира.



FliT - "Нарешті"

Эта песня легендарной украинской группы - не о войне. Она была записана в конце января 2022 года и ждала лучших времен. Но музыканты решили сделать релиз сейчас, чтобы сплотить всех, кому не безразлично их творчество, для неотложной помощи 3 ОШБр.



Оксана Пекун - "Червоною калиною"

Текст песни известной артистки переносит слушателей в мир романтики, где калина символизирует любовь и воспоминания.

Игорь Целип - "Всі зірки"

Эта песня, сделанная в сотрудничестве с известным композитором и певцом Julik, - воплощение любви и вдохновения. Она "отражает чувство, способное изменять жизнь людей и вдохновлять их на невероятные поступки"

GEREGA - "Кого чекаєм?"

Молодая певица утверждает, что это "очень содержательная и исполненная смыслов" песня. Она откликнется тем, кто глубоко погружается в тексты и чувствует композицию целостно и каждой клеткой своего тела.

Sysuev - "Не повернути"

Артист спрашивает в своей новой лирической балладе, как вернуть настоящую любовь, если ее сердце разбито?



Также настоятельно рекомендуем послушать эти песни:

Schmalgauzen - "я не прийду"

Женя и Катя - "Бачити тебе щодня"





LELY45 - "А якщо чесно"





Мия Рамари - "Свідомість"

Наталья Могилевская - "Мені казали"