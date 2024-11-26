Свіже, нове, несхоже на інше. 9 кращих пісень артистів, які виступлять на концерті "ГОМІН"

Що відомо про "ГОМІН"

“ГОМІН - це щось свіже, нове, несхоже на інше. Ми існуємо, щоб ви насолоджувалися різноманіттям музики та звучань на нашому шляху, щоб ми разом ставали одним цілим і любили те, що близьке кожному з нас: наше, якісне і рідне", - говорить співзасновниця заходу Крістіна Гороховська.

Чому варто відвідати концерт:

Відкрити для себе нових артистів й познайомитись з яскравими представниками сучасної української музики.

Підтримати українську культуру: Долучитися до розвитку української музичної сцени.

Стати частиною спільноти, познайомитися з однодумцями, відчути атмосферу єднання.

Зробити добру справу. Частина коштів, зібраних на концерті, буде спрямована на підтримку спецпідрозділів ГУР МО України та благодійного фонду Діани Подолянчук.

Кращі пісні артистів-учасників концерту "ГОМІН-2"

Blooms Corda: магія інді-фанкі-джазу

Хедлайнери події, гурт Blooms Corda, - знані артисти та яскраві представники сучасної української сцени, чий музичний стиль здатен перенести слухача у особливий світ звуків і емоцій.

"Може"

"Даня у клітці зі спогадами"

"Слоу моушн"

Мія Рамарі: інді-поп з джазовими акцентами

Пісні Мії Рамарі проймають серце, проводячи через всю палітру емоцій - від суму до щастя. Мія відома своєю емоційною глибиною та унікальним стилем, що поєднує легкість інді з чуттєвістю джазу.

"Квартали"

"Не дивись на мене"

"Нема любові"

ba.latskii: глибина та чесність

Київський гурт ba.latskii завоював серця слухачів своєю проникливою музикою та щирими текстами, що зачіпають буденні теми. Ці пісні звучать близько кожному з нас, підкорюючи своєю простотою та щирістю.

"Ти так мало говориш"

"Обійми"

"Ти сонце я сніг"

Додамо, що цей проєкт є важливим кроком для підтримки нової української музики. На своєму дебютному заході “ГОМІН" об'єднав перспективних молодих артистів: SAD NOVELIST, Oi FUSK, СКАЖИ ЩОСЬ ПОГАНЕ і FIGURAT. Квитки на другий захід, що відбудеться 29 листопада, можна купити за посиланням. Їхня вартість стартує від 500 грн.