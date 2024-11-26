Свежее, новое, непохожее на другое. 9 лучших песен артистов, которые выступят на концерте "ГОМІН"

Что известно о "ГОМІН"

" ГОМИН" - это что-то свежее, новое, непохожее на другое. Мы существуем, чтобы вы наслаждались многообразием музыки и звучаний на нашем пути, чтобы мы вместе становились одним целым и любили то, что близко каждому из нас: наше, качественное и родное», - говорит соосновательница мероприятия Кристина Гороховская.

Почему стоит посетить концерт:

Открыть для себя новых артистов и познакомиться с яркими представителями современной украинской музыки.

Поддержать украинскую культуру: Приобщиться к развитию украинской музыкальной сцены.

Станьте частью сообщества, познакомиться с единомышленниками, почувствовать атмосферу единения.

Сделать доброе дело. Часть средств, собранных на концерте, будут направлены на поддержку спецподразделений ГУР МО Украины и благотворительного фонда Дианы Подолянчук.

Лучшие песни артистов-участников концерта "ГОМИН-2"

Blooms Corda: магия инди-фанки-джаза

Хедлайнеры события, группа Blooms Corda, - известные артисты и яркие представители современной украинской сцены, чей музыкальный стиль способен перенести слушателя в особый мир звуков и эмоций.

"Може"

"Даня у клітці зі спогадами"

"Слоу моушн"

Мия Рамари: инди-поп с джазовыми акцентами

Песни Мии Рамари пронизывают сердце, проводя через всю палитру эмоций - от грусти до счастья. Мия известна своей эмоциональной глубиной и уникальным стилем, сочетающим легкость инди с чувственностью джаза.

"Квартали"

"Не дивись на мене"

"Нема любові"

ba.latskii: глубина и честность

Киевская группа ba.latskii завоевала сердца слушателей своей проницательной музыкой и искренними текстами, затрагивающими будничные темы. Эти песни звучат близко каждому из нас, покоряя своей простотой и искренностью.

"Ти так мало говориш"

"Обійми"

"Ти сонце я сніг"

Добавим, что этот проект является важным шагом для поддержки новой украинской музыки. На своем дебютном мероприятии «ГОМИН» объединил перспективных молодых артистов: SAD NOVELIST, Oi FUSK, СКАЖИ ЩОСЬ ПОГАНЕ і FIGURAT. Билеты на второе мероприятие, которое состоится 29 ноября, можно купить по ссылке. Их стоимость стартует от 500 грн.