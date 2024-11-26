Свежее, новое, непохожее на другое. 9 лучших песен артистов, которые выступят на концерте "ГОМІН"

29 ноября киевский клуб ATLAS превратится в центр современной украинской музыки. Второй фестиваль "ГОМІН" объединит на одной сценической площадке трех ярких артистов: Blooms Corda, Мию Рамари и ba.latskii.
РБК-Украина (проект Styler) предлагает послушать лучшие и хитовые треки этих артистов, а также рассказывает больше о концерте.
Почему стоит посетить концерт:
Blooms Corda: магия инди-фанки-джаза
Хедлайнеры события, группа Blooms Corda, - известные артисты и яркие представители современной украинской сцены, чей музыкальный стиль способен перенести слушателя в особый мир звуков и эмоций.
"Може"
"Даня у клітці зі спогадами"
"Слоу моушн"
Мия Рамари: инди-поп с джазовыми акцентами
Песни Мии Рамари пронизывают сердце, проводя через всю палитру эмоций - от грусти до счастья. Мия известна своей эмоциональной глубиной и уникальным стилем, сочетающим легкость инди с чувственностью джаза.
"Квартали"
"Не дивись на мене"
"Нема любові"
ba.latskii: глубина и честность
Киевская группа ba.latskii завоевала сердца слушателей своей проницательной музыкой и искренними текстами, затрагивающими будничные темы. Эти песни звучат близко каждому из нас, покоряя своей простотой и искренностью.
"Ти так мало говориш"
"Обійми"
"Ти сонце я сніг"
Добавим, что этот проект является важным шагом для поддержки новой украинской музыки. На своем дебютном мероприятии «ГОМИН» объединил перспективных молодых артистов: SAD NOVELIST, Oi FUSK, СКАЖИ ЩОСЬ ПОГАНЕ і FIGURAT. Билеты на второе мероприятие, которое состоится 29 ноября, можно купить по ссылке. Их стоимость стартует от 500 грн.
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