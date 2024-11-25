MUZVAR AWARDS 2024: стали відомі імена ведучих премії

Так, концерт і церемонія нагородження найкращих представників креативної індустрії за звітній рік відбудеться вже 2 грудня у Національному палаці мистецтв "Україна".

Афіша премії MUZVAR AWARDS 2024

Вести захід MUZVAR AWARDS будуть Тімур Мірошниченко, Катерина Сташко, Володимир Бірюков та Masha Danilova.

Ведучі премії MUZVAR AWARDS 2024 (фото: пресслужба)

Традиційно ведучою бекстейджу стане співачка LADA.

"Моєю задачею буде показати, які українські виконавці за кулісами. Їхні переживання, відвертості, радісні та сумні моменти. MUZVAR AWARDS - це не лише про музику, але й про силу української душі. І наші сучасники є неабияким її дзеркалом. Тому будемо дізнаватися про наш шоубізнес все потаємне", - коментує артистка.

LADA (фото: пресслужба)

До зіркового лайн-апу з ексклюзивним номером долучаться номінанти премії SKYLERR та Нікіта Кісельов.

"Минулого року я стала переможницею категорії "New View Найкращі нові імена естради". І тепер на MUZVAR AWARDS 2024 потрапила у номінанти вже не як новачок індустрії, а як сталий артист разом з Нікітою Кісельовим та нашою колаборацією "Ліфт". Для нас це особливо, оскільки наш дует потрапив до номінації завдяки голосуванню слухачів та читачів "МУЗВАР". Ми готуємо особливий номер, у якому прозвучить не один наш трек", - поділилася SKYLERR.

"Спільно зі SKYLERR вперше наживо виконаємо наш новий трек "У волоссі осінь". Ми отримали шалений відгук аудиторії на цю пісню, тому з особливим трепетом готуємось до виступу. Впевнений, що навіть у холодні вже зимові дні, ми з глядачами у залі ще раз згадаємо головні моменти осені", - додав Нікіта.

Афіша премії MUZVAR AWARDS 2024