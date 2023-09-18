Свіжа кров: 5 нових кінозірок, за якими варто слідкувати вже зараз

Джек Чемпіон

Не дивлячись на свій юний вік, 18-річний красунчик Джек Чемпіон швидко робить собі ім’я в Голлівуді.

Він починав з малого: спочатку з’явився в "Месниках: Фінал", зігравши там невелику роль.

Потім глядачі його побачили в блокбастері "Аватар: Шлях води", де він перевтілився в Майлза "Павука" Сокорро, людського хлопчика, що виріс на Пандорі.

Джек Чемпіон (фото: instagram.com/jackchampion)

А зовсім нещодавно актор з'явився в ролі підлітка в фільмі "Крик 6".

Враховуючи те, що на горизонті так багато цікавих проектів, стає ясно, що Чемпіон - майбутня зірка Голлівуду, за якою варто стежити.

Джек Чемпіон (фото: instagram.com/jackchampion)

Ніко Паркер

Наступна молода акторка, яка також заслуговує на увагу, - 18-річна Ніко Паркер. Хоч вона і з’явилася лише у двох епізодах популярного шоу НВО "Останні з нас" у ролі Сари Міллер, дочки Джоела, вона вразила публіку своєю емоційною та тонкою грою.

Ніко Паркер у "Останніх з нас" (кадр з серіалу)

На рахунку в неї лише три акторські роботи, включаючи діснеївський ігровий фільм "Дамбо", але Ніко планує зіграти у майбутньому фільмі "Сонячний берег" з актором-ветераном Вуді Гаррельсоном.

Враховуючи її вражаючі акторські здібності та перспективні майбутні проекти, не виникає сумнівів, що про Паркер скоро заговорять всі!

Ніко Паркер (фото: instagram.com/nicoparker)

Ксоло Марідуенья

Ксоло Марідуенья ми могли бачити в популярному серіалі Netflix "Кобра Кай".

Ксоло Марідуенья (фото: instagram.com/xolo_mariduena)

Актор вже отримав головну роль в "Синьому Жуці", де він зіграє першого латиноамериканського супергероя, який має власний фільм у кінематографічному всесвіті DC.

Картина вийде у кінотеатрах вже в серпні цього року, і ми не можемо дочекатися, коли Ксоло засяє на великому екрані!

Ксоло Марідуенья (фото: instagram.com/xolo_mariduena)

Рейчел Сеннотт

27-річна Рейчел Сеннотт зізнається: з самого дитинства вона мріяла стати акторкою. У 2018 році її мрія здійснилася і вона дебютувала на великому екрані у фільмі "Малюк Шива", зігравши там головну роль - Даніель.

У 2020-му фільм показали на Міжнародному кінофестивалі в Торонто, після якого дівчину і почали впізнавати.

Рейчел Сеннотт (фото: instagram.com/treaclychild)

Пізніше акторку запросили знятися в комедії "Подзвони мамі", а вже в цьому році за її участю вийшов драматичний серіал від НВО "Кумир".

Рейчел Сеннотт (фото: instagram.com/treaclychild)

Джеремі Поуп

Джеремі Поуп став найбільш відомим за головними ролями в таких серіалах як "Голлівуд" та фільмі "Перевірка". Він вже встиг отримати номінації премій "Тоні", "Еммі", "Греммі" та "Золотий глобус".

Джеремі Поуп (фото: instagram.com/jeremypope)

Крім акторської діяльності, Поуп також займається співом, про що свідчить його робота в бродвейському мюзиклі про спокуси - Ain't Too Proud, за яку Джеремі був номінований на премію "Тоні".

Джеремі Поуп (фото: instagram.com/jeremypope)