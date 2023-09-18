Свежая кровь: 5 новых кинозвезд, за которыми следует следить уже сейчас

Джек Чемпион

Несмотря на свой юный возраст, 18-летний красавчик Джек Чемпион быстро делает себе имя в Голливуде.

Он начинал с малого: сначала появился в "Мстителях: Финал", сыграв там небольшую роль.

Затем зрители его увидели в блокбастере "Аватар: Путь воды", где он превратился в Майлза "Паука" Сокорро, человеческого мальчика, выросшего на Пандоре.

Джек Чемпион (фото: instagram.com/jackchampion)

А совсем недавно актер появился в роли подростка в фильме "Крик 6".

Учитывая, что на горизонте так много интересных проектов, становится ясно, что Чемпион - будущая звезда Голливуда, за которой стоит следить.

Джек Чемпион (фото: instagram.com/jackchampion)

Нико Паркер

Следующая, заслуживающая внимания молодая актриса, - 18-летняя Нико Паркер. Хотя она и появилась только в двух эпизодах популярного шоу НВО "Последние из нас" в роли Сары Миллер, дочери Джоэла, она поразила публику своей эмоциональной и тонкой игрой.

Нико Паркер в "Последних из нас" (кадр из сериала)

На счету у нее всего три актерские работы, включая диснеевский игровой фильм "Дамбо", но Нико планирует сыграть в будущем фильме "Солнечный берег" с актером-ветераном Вуди Гаррельсоном.

Учитывая ее поразительные актерские способности и перспективные будущие проекты, не возникает сомнений, что о Паркере скоро заговорят все!

Нико Паркер (фото: instagram.com/nicoparker)

Ксоло Маридуэнья

Ксоло Маридуэнья мы могли видеть в популярном сериале Netflix "Кобра Кай".

Ксоло Маридуэнья (фото: instagram.com/xolo_mariduena)

Актер уже получил главную роль в "Синем Жуке", где он сыграет первого латиноамериканского супергероя, имеющего собственный фильм в кинематографической вселенной DC.

Картина выйдет в кинотеатрах уже в августе этого года, и мы не можем дождаться, когда Ксоло засияет на большом экране!

Ксоло Маридуэнья (фото: instagram.com/xolo_mariduena)

Рэйчел Сеннотт

27-летняя Рэйчел Сеннотт признается: с самого детства она мечтала стать актрисой. В 2018 году ее мечта сбылась и она дебютировала на большом экране в фильме "Малыш Шива", сыграв там главную роль - Даниэль.

В 2020-м фильм показали на Международном кинофестивале в Торонто, после которого девушку и начали узнавать.

Рэйчел Сеннотт (фото: instagram.com/treaclychild)

Позже актрису пригласили сняться в комедии "Позвони маме", а уже в этом году с ее участием вышел драматический сериал от НВО "Кумир".

Рэйчел Сеннотт (фото: instagram.com/treaclychild)

Джереми Поуп

Джереми Поуп стал наиболее известен по главным ролям в таких сериалах как "Голливуд" и фильме "Проверка". Он уже успел получить номинации премий "Тони", "Эмми", "Грэмми" и "Золотой глобус".

Джереми Поуп (фото: instagram.com/jeremypope)

Помимо актерской деятельности, Поуп также занимается пением, о чем свидетельствует его работа в бродвейском мюзикле об искушениях - Ain't Too Proud, за которую Джереми был номинирован на премию "Тони".

Джереми Поуп (фото: instagram.com/jeremypope)