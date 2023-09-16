"Барбі" - не найкращий! Топ-3 фільми Грети Гервіг, які треба подивитися вже зараз

У серпні в світовий прокат вийшла "Барбі" - мабуть, найголовніша кінопрем’єра року, яка заповнила собою весь інфопростір.

Google створила спеціальну анімацію, яка з'являлася після певних запитів, Марго Роббі виходила в образах відомої культової ляльки, було організовано понад тридцять співпраць із брендами, розробленими спеціально для прем'єри, і нарешті - справжній рожевий "будинок мрії".

Нещодавно картина стала найкасовішою у 2023 році - її збори перевищили 1,36 млрд доларів! Американська режисерка та сценаристка Грета Гервіг без сумніву увійшла в історію завдяки цьому кінохіту.

У фільмографії знаменитості налічується чимало картин, які варті того, щоб їх подивитися. В деяких вона виступила не лише режисеркою та сценаристкою, а й акторкою.