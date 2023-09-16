"Барбі" - не найкращий! Топ-3 фільми Грети Гервіг, які треба подивитися вже зараз
У серпні в світовий прокат вийшла "Барбі" - мабуть, найголовніша кінопрем’єра року, яка заповнила собою весь інфопростір.
Google створила спеціальну анімацію, яка з'являлася після певних запитів, Марго Роббі виходила в образах відомої культової ляльки, було організовано понад тридцять співпраць із брендами, розробленими спеціально для прем'єри, і нарешті - справжній рожевий "будинок мрії".
Нещодавно картина стала найкасовішою у 2023 році - її збори перевищили 1,36 млрд доларів! Американська режисерка та сценаристка Грета Гервіг без сумніву увійшла в історію завдяки цьому кінохіту.
У фільмографії знаменитості налічується чимало картин, які варті того, щоб їх подивитися. В деяких вона виступила не лише режисеркою та сценаристкою, а й акторкою.
Styler представляє добірку з чотирьох найпопулярніших робіт Гервіг-режисерки. Додамо, що список заснований не на нашому суб'єктивному сприйнятті, а на рейтингу найбільшої бази даних про кінематограф IMDb.
Найкращі фільми Грети Гервіг
"Маленькі жінки" (рейтинг IMDb 7.8)
Цей кінематографічний шедевр Гервіг переносить нас в атмосферу Нової Англії XIX століття. Гретта Гервіг зібрала чудовий акторський ансамбль для цієї культової історії про сестер Марч, досліджуючи їхні мрії, страхи і зв'язки одна з одною.
Фільм надихає на моменти радості й смутку, підкреслюючи важливість сім'ї та власного шляху в житті.
"Леді Берд" (рейтинг IMDb 7.4)
Ще одна картина, режисеркою якої виступила Грета, втілює в собі ностальгійну красу й автентичність. Історія Крісті про пошук свого місця в житті та прагнення знайти себе пронизана моментами сміху і смутку.
Гервіг надає фільму неповторного характеру, роблячи його одним з найбільш пам'ятних творів мистецтва.
"Ночі та вихідні" (рейтинг IMDb 5.9)
Це режисерський дебют Грети. У фільмі розповідається про стосунки на відстані між Метті та Джеймсом і про те, як молодим людям важко справлятися з постійними переїздами заради зустрічі. У картині Гервіг також виконала головну роль.
Кадр з фільму "Ночі та вихідні"
Додамо, що фільм "Барбі" на сайті IMDb має рейтинг 7.2. Таким чином, він розділяє другу сходинку у рейтингу кращих картин Гервіг.
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