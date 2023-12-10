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"Свій власний Емінем". Ксенія Мішина здивувала кардинально новим кольором волосся 11-річного сина (відео)

Ксенія Мішина із сином (фото: instagram.com/misha.k.ua)
Автор: Іванна Пашкевич

Зірка українських серіалів Ксенія Мішина поділилася новим образом сина - тепер 11-річний Платон платиновий блондин. Відповідний ролик акторка показала у своїх соцмережах.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Син Ксенії Мішиної тепер з новим кольором волосся

Спадкоємець зірки вирішив поекспериментувати з образом. А Ксенія завжди підтримує бажання сина, тому дозволила це зробити.

У своєму блозі Мішина розмістила ролик, в якому мама та син в автомобілі танцюють під хіт американського репера Емінема.

Потім вона показує Платона, який з русявого перевтілився у платиновий блонд.

"Коли тепер в тебе є свій власний Eminem", - підписала відео артистка.

Реакція прихильників

Користувачі мережі засипали підлітка компліментами. Однак знайшлись і ті, хто вважає, що це Ксенія змусила сина пофарбуватися, не поцікавившись, чи хоче він цього.

Ксенія Мішина із сином (фото: instagram.com/misha.k.ua)

  • Малому дуже пасує. Просто красунчик
  • Як круто він виглядає
  • Вогонь! Блонд краще йому
  • Гарний імідж у вашого Eminema
  • А ти спитала в нього, чи дійсно це йому довподоби
  • Дітей не варто експлуатувати
  • Я в шоці від коментів. Це совок на нас так вплинув чи в інших бачимо своє відображення?

Зазначимо, у своїх інтерв’ю знаменитість не раз повторювала, що Платон - найважливіший чоловік в її житті.

Ксенія Мішина із сином (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Незважаючи на напружені графіки і складну кар'єру, вона докладає зусиль, щоб зробити дитинство сина теплим, безтурботним і повним любові.

Хоч і рідний батько хлопчика не бере участі в цьому процесі, Ксенія віддає перевагу відсутності чоловіка поруч, ніж присутності того, хто не зможе бути хорошим батьком.

Нещодавно ми розповідали, що донька Мілли Йовович заспівала хіт російської співачки-путіністки і розлютила мережу.

Також дружина Тімура Мірошниченка розчулила мережу фото з названим сином та зворушливим дописом.

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