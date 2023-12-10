"Свій власний Емінем". Ксенія Мішина здивувала кардинально новим кольором волосся 11-річного сина (відео)

Син Ксенії Мішиної тепер з новим кольором волосся

Спадкоємець зірки вирішив поекспериментувати з образом. А Ксенія завжди підтримує бажання сина, тому дозволила це зробити.

У своєму блозі Мішина розмістила ролик, в якому мама та син в автомобілі танцюють під хіт американського репера Емінема.

Потім вона показує Платона, який з русявого перевтілився у платиновий блонд.

"Коли тепер в тебе є свій власний Eminem", - підписала відео артистка.

Реакція прихильників

Користувачі мережі засипали підлітка компліментами. Однак знайшлись і ті, хто вважає, що це Ксенія змусила сина пофарбуватися, не поцікавившись, чи хоче він цього.

Ксенія Мішина із сином (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Малому дуже пасує. Просто красунчик

Як круто він виглядає

Вогонь! Блонд краще йому

Гарний імідж у вашого Eminema

А ти спитала в нього, чи дійсно це йому довподоби

Дітей не варто експлуатувати

Я в шоці від коментів. Це совок на нас так вплинув чи в інших бачимо своє відображення?

Зазначимо, у своїх інтерв’ю знаменитість не раз повторювала, що Платон - найважливіший чоловік в її житті.

Ксенія Мішина із сином (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Незважаючи на напружені графіки і складну кар'єру, вона докладає зусиль, щоб зробити дитинство сина теплим, безтурботним і повним любові.

Хоч і рідний батько хлопчика не бере участі в цьому процесі, Ксенія віддає перевагу відсутності чоловіка поруч, ніж присутності того, хто не зможе бути хорошим батьком.