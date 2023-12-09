Дружина Тімура Мірошниченка розчулила мережу фото з названим сином та зворушливим дописом

Сьогодні Тімур та Інна Мірошниченки святкують шість місяців, як вони стали батьками для прийомного сина Марселя. Відповідним дописом і світлинами дружина шоумена поділилася у своїх соцмережах.

Родина Мірошниченків святкує шість місяців разом із Марселем

Дев’ятого червня 2023 року хлопчик став членом великої родини.

Дружина телеведучого розповіла чуттєву історію всиновлення очима малюка, від якого відмовились біологічні батьки.

Інна Мірошниченко із Марселем (фото: instagram.com/_inna_mi_)

"Привіт, я Марсель. Рівно півроку тому 9 червня вихователька сказала, що до мене прийшли мама і тато. Я не розумів, що це таке, але пішов подивитися. Там були ось ці двоє і вони мені сподобались (діти на фото). Вони кажуть, що люблять. І що не можна облизувати йоршик. Я поки не розумію, чому. Думаю, що вони не праві. Але в іншому я з ними дуже щасливий", - написала жінка.

На опублікованих знімках можна побачити не тільки Марселя, а й хлопчика в обіймах батьків, які позують на фоні новорічної ялинки.

Родина Мірошниченків (фото: instagram.com/_inna_mi_)

"Здається, я вже розумію, що таке мама і тато. Це ті, хто завжди поруч. Хто слухає. Хто обіймає. Хто заспокоює, коли плачу. Хто постійно каже, що любить. Я ще не знаю, що таке "любить", але мені це слово дуже подобається", - додала Інна.

Нагадаємо, названий син Тімура та Інни Мірошниченків, якого подружжя забрало з житомирського дитячого будинку, з народження має проблеми зі здоров'ям.

24 листопада дворічний Марсель переніс планову операцію, і попереду на хлопчика чекає ще кілька хірургічних процедур.

Пара також виховує двох власних дітей - 5-річну Мію та 3-річного Марка.

Родина Мірошниченків (фото: instagram.com/_inna_mi_)