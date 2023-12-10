"Свой собственный Эминем". Ксения Мишина удивила кардинально новым цветом волос 11-летнего сына (видео)

Сын Ксении Мишиной теперь с новым цветом волос

Наследник звезды решил поэкспериментировать с образом. А Ксения всегда поддерживает желание сына, потому позволила это сделать.

В своем блоге Мишина разместила ролик, в котором мама и сын в автомобиле танцуют под хит американского рэпера Эминема.

Затем она показывает Платона, который из русого превратился в платиновый блонд.

"Когда теперь у тебя есть свой собственный Eminem", - подписала видео артистка.

Реакция поклонников

Пользователи сети засыпали подростка комплиментами. Однако нашлись и те, кто считает, что это Ксения заставила сына покраситься, не поинтересовавшись, хочет ли он этого.

Ксения Мишина с сыном (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Малому дуже пасує. Просто красунчик

Як круто він виглядає

Вогонь! Блонд краще йому

Гарний імідж у вашого Eminema

А ти спитала в нього, чи дійсно це йому довподоби

Дітей не варто експлуатувати

Я в шоці від коментів. Це совок на нас так вплинув чи в інших бачимо своє відображення?

Отметим, в своих интервью знаменитость не раз повторяла, что Платон - самый важный мужчина в ее жизни.

Ксения Мишина с сыном (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Несмотря на напряженные графики и сложную карьеру, она прилагает усилия, чтобы сделать детство сына теплым, беззаботным и полным любви.

Хотя и родной отец мальчика не участвует в этом процессе, Ксения предпочитает отсутствие мужа рядом, чем присутствие того, кто не сможет быть хорошим отцом.