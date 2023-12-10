"Свой собственный Эминем". Ксения Мишина удивила кардинально новым цветом волос 11-летнего сына (видео)

Звезда украинских сериалов Ксения Мишина поделилась новым образом сына - теперь 11-летний Платон платиновый блондин. Соответствующий ролик актриса показала в своих соцсетях.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.
Наследник звезды решил поэкспериментировать с образом. А Ксения всегда поддерживает желание сына, потому позволила это сделать.
В своем блоге Мишина разместила ролик, в котором мама и сын в автомобиле танцуют под хит американского рэпера Эминема.
Затем она показывает Платона, который из русого превратился в платиновый блонд.
"Когда теперь у тебя есть свой собственный Eminem", - подписала видео артистка.
Пользователи сети засыпали подростка комплиментами. Однако нашлись и те, кто считает, что это Ксения заставила сына покраситься, не поинтересовавшись, хочет ли он этого.
Ксения Мишина с сыном (фото: instagram.com/misha.k.ua)
Отметим, в своих интервью знаменитость не раз повторяла, что Платон - самый важный мужчина в ее жизни.
Ксения Мишина с сыном (фото: instagram.com/misha.k.ua)
Несмотря на напряженные графики и сложную карьеру, она прилагает усилия, чтобы сделать детство сына теплым, беззаботным и полным любви.
Хотя и родной отец мальчика не участвует в этом процессе, Ксения предпочитает отсутствие мужа рядом, чем присутствие того, кто не сможет быть хорошим отцом.
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