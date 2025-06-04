Не "світять" гаманцем: 8 зірок, які ведуть скромний спосіб життя

Слава, багатство і нескінченні можливості - здається, саме так має виглядати життя зірок. Однак не всі знаменитості прагнуть сяяти в люксових авто, дорогих брендах і маєтках із басейнами. Дехто свідомо обирає простоту, комфорт і мінімалізм - не через відсутність грошей, а з принципу.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про 8 зірок, які попри популярність і великі гонорари залишаються вірними скромному стилю життя.

Дженніфер Лоуренс

Попри голлівудські гонорари, Джен не змінила своїх звичок. Вона виросла у простій родині і продовжує економити: їздить на Chevrolet Volt, ходить по продукти в супермаркет, живе в скромній квартирі й не вважає за потрібне кидатися грошима. Просто - це її стиль життя.

Дженніфер Лоуренс (фото: Вікіпедія)

Джулія Робертс

Зірка "Красуні" не просто живе просто - вона ще й вирощує овочі у власному саду! А ще забирає маленькі шампуні з готелів і купує дітям простий одяг. Замість відпочинку на розкішних островах, Джулія проводить час на своїй невеличкій фермі в Тахо, підтримує різні благодійні ініціативи і не женеться за гламуром.

Джулія Робертс (фото: )instagram.com/juliaroberts)

Леді Гага

На сцені вона завжди була справжнім вибухом креативу - тільки чого вартував її образ у м’ясній сукні! Але в реальному житті Гага - зовсім не фанатка розкоші.

У звичайні дні вона носить речі з мас-маркету і не соромиться зізнатися: купує одяг на знижках і використовує купони в супермаркеті. У соцмережах ділилася фото улюбленої їжі - і це не ікра з шампанським, а проста паста, піца чи макарони.

Леді Гага (фото: instagram.com/ladygaga​​​​​​​)

Джоан Роулінг

Авторка Гаррі Поттера - мільярдерка, яка більшу частину свого статку віддала на благодійність. Вона заснувала фонд Lumos, що допомагає дітям-сиротам. У житті Джоан скромна: носить прізвище чоловіка, живе в невеликому будинку і вдягається просто - без брендів і блиску.

Джоан Роулінг (фото: facebook.com/JKRowling​​​​​​​)

Кейт Міддлтон

Герцогиня Кембриджська не цурається носити одяг з мас-маркету навіть на офіційні прийоми. Її часто можна побачити в тих самих вбраннях на різних подіях. Навіть школу для своїх дітей вона обрала звичайну, без аристократичного пафосу, як в Ітоні. Простота - її стиль і в житті, і в материнстві.

Кейт Міддлтон (фото: Getty Images)

Голлі Беррі

Колись їй довелося жити в притулку для безпритульних. І навіть тепер, маючи мільйони, вона продовжує жити скромно. Голлі сама ходить до магазинів, користується громадським транспортом і не має армії помічників.

"Я боюся втратити все, що маю", - зізнається акторка.

Голлі Беррі (фото: instagram.com/halleberry​​​​​​​)

Роберт Паттінсон

Зірка "Сутінків" не заморочується розкішшю: обирає джинси й футболки, живе з дружиною у затишному будинку, а єдина "розкішна" покупка - гітара, улюблений інструмент актора. Мінімалізм - його стиль.

Роберт Паттінсон (фото: Вікіпедія)

Сара Джессіка Паркер

На екрані вона - модна ікона Керрі Бредшоу, а в реальності - звичайна мама, яка одягає сина в речі від родичів. Вона не захоплюється "уколами краси", не літає приватними літаками і не полює на дорогі курорти. Її вибір - природність і простота.

Сара Джессіка Паркер (фото: instagram.com/sarahjessicaparker​​​​​​​)