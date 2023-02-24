Світові знаменитості звернулися до українців: сильне відео

Учасник легендарного гурту ABBA Б'єрн Ульвеус записав зворушливу промову зі Стокгольма.

Музикант наголосив, що повністю солідарний з народом України, і зазначив, що якщо агресору вдасться отримати навіть крихітну територію - це буде руйнівним для самих українців, але також і для всієї світової демократії.

"Не було й дня з 24 лютого минулого року, щоб я не думав про вас і про ті страшні, жахливі труднощі, з якими ви боретесь", - сказав Ульвеус.

Канадська актриса та режисер Кетрін Вінник зізналася, що пишається своїм українським походженням. До 24 лютого вона надсилає своїй батьківщині, кожному українцю та кожній українці свою солідарність, підтримку та молитви

"Україно, ти не одна! Слава Україні!" - йдеться у зверненні знаменитої "Лагерти"

Американський актор Марк Гемілл, виконавець ролі Люка Скайвокера в кіносазі "Зоряні війни", закликає підтримати збір на розвідувальні безпілотники RQ-35 Heidrun за програмою "Армія дронів" для ЗСУ. А збір цей здійснюється за запитом ЗСУ.

Умови прості, пояснюють в United24: потрібно перейти за посиланням в описі сторінки MEGOGO і донатити від 240 гривень на "Армію Дронов". Роблячи внесок, відбувається та участь у розіграші постера за підписом Марка.

Марк Гемілл допомагає збирати на дрони для ЗСУ (фото: instagram.com/u24.gov.ua)

Британський артист сер Елтон Джон від свого фонду Elton John AIDS Foundation пожертвує через UNITED24 125 тисяч доларів для допомоги українцям, які живуть зі страшним діагнозом і потребують лікування.

За ці кошти придбають 10 біохімічних аналізаторів крові, щоб громадяни, які живуть з ВІЛ, й надалі мали доступ до високоякісного догляду та лікування.

"Обіцянка, яку я дав з київської сцени, залишається незмінною: я підтримуватиму народ України як ніколи раніше", - заявив музикант.

Знімок із того самого виступу Елтона Джона на сцені української столиці у 2007 році (фото: Сергій Чузавков / AP)

Французький оскароносний режисер Мішель Азанавічюс відкрив власний фандрейзинг, щоб допомогти мешканцям будинку в Ірпені повернутися додому.

Зазначається, що знаменитість послідовно підтримує Україну. Так, 1 грудня він влаштував благодійний аукціон, лоти для якого надали Том Хенкс, Катрін Деньов, Ален Делон, Наталі Портман та один з учасників легендарного французького електронного дуету Daft Punk Тома Бангальтер. Усього зірки зібрали 250 тисяч євро. Половину цих коштів Азанавічюс перерахував на відновлення будинку в Ірпені через UNITED24.

Ініціатива з "Артемсіллю" та дронами-камікадзе

Нещодавно для збору коштів на купівлю армії дронів-камікадзе для українських Захисників було запущено нову ініціативу, пов'язану з продажем спеціальної партії "Артемсіль". Це сіль, видобута з шахт Соледара, вціліла ще в період весняних та літніх ворожих обстрілів на Донбасі, внаслідок чого цехи підприємства-виробника та все обладнання згоріло.

Сіль "Міць. Українська кам'яна" (фото: instagram.com/u24.gov.ua)

20 тонн цієї солі розділили на 100 тисяч символічних пачок. Вартість однієї становить 500 гривень, при цьому з цих грошей 465 гривень перераховується на формування флотилії дронів-камікадзе для ГУР.

У United24 зазначили, що "Міць. Українська кам'яна" ексклюзивно представлена в мережі "Сільпо" та Rozetka.

Зазначається, що ця українська сіль уже допомогла зібрати 8 мільйонів гривень на важливі безпілотники.

Спеціальна партія солі "Міць. Українська кам'яна" збирає на дрони для українських розвідників (фото: instagram.com/stories/u24.gov.ua)

Також в United24 розповіли, що загальна сума всіх зборів за програмами та ініціативами для підтримки українців наближається до 290 мільйонів доларів.