Мировые знаменитости обратились к украинцам: сильное видео

Участник легендарной группы ABBA Бьерн Ульвеус записал трогательную речь из Стокгольма.

Музыкант подчеркнул, что всецело солидарен с народом Украины, и отметил, что если агрессору удастся заполучить даже крохотную территорию - это будет разрушительным для самих украинцев, но также и для всей мировой демократии.

"Не было и дня с 24 февраля прошлого года, чтобы я не думал о вас и тех страшных, ужасных трудностях, с которыми вы боретесь", - сказал Ульвеус.

Канадская актриса и режиссер Кэтрин Винник призналась, что гордится своим украинским происхождением. К 24 февраля она посылает своей родине, каждому украинцу и каждой украинке свою солидарность, поддержку и молитвы.

"Украина, ты не одна! Слава Украине!" - говорится в обращении знаменитой "Лагерты"

Американский актер Марк Гэмилл, исполнитель роли Люка Скайвокера в киносаге "Звездные войны", призывает поддержать сбор на разведывательные беспилотники RQ-35 Heidrun по программе "Армия дронов" для ВСУ. А сбор этот осуществляется по запросу ВСУ.

Условия простые, объясняют в United24: нужно перейти по ссылке в описании страницы MEGOGO и донатить от 240 гривен на "Армию Дронов". Делая вклад, происходит и участие в розыгрыше постера с подписью Марка.

Марк Гэмилл помогает собирать на дроны для ВСУ (фото: instagram.com/u24.gov.ua)

Британский артист сэр Элтон Джон от своего фонда Elton John AIDS Foundation пожертвует через UNITED24 125 тысяч долларов для помощи украинцам, которые живут со страшным диагнозом и нуждаются в лечении.

За эти средства приобретут 10 биохимических анализаторов крови, чтобы живущие с ВИЧ граждане и дальше имели доступ к высококачественному уходу и лечению.

"Обещание, которое я дал с киевской сцены, остается неизменным: я буду поддерживать народ Украины как никогда раньше", - заявил музыкант.

Снимок с того самого выступления Элтона Джона на сцене украинской столицы в 2007 году (фото: Сергей Чузавков / AP)

Французский оскароносный режиссер Мишель Азанавичюс открыл собственный фандрейзинг, чтобы помочь жителям дома в Ирпене вернуться домой.

Отмечается, что знаменитость последовательно поддерживает Украину. Так, 1 декабря он устроил благотворительный аукцион, лоты для которого предоставили Том Хенкс, Катрин Денев, Ален Делон, Натали Портман и один из участников легендарного французского электронного дуэта Daft Punk Тома Бангальтер. Итого звезды собрали 250 тысяч евро. Половину этих средств Азанавичюс перечислил на восстановление дома в Ирпене через UNITED24.

Инициатива с "Артемсолью" и дронами-камикадзе

Недавно для сбора средств на покупку армии дронов-камикадзе для украинских Защитников была запущена новая инициатива, связанная с продажей специальной партии "Артемсоли". Это соль, добытая из шахт Соледара, уцелела еще в период весенних и летних вражеских обстрелов на Донбассе, в результате чего цеха предприятия-производителя и все оборудование сгорело.

Соль "Міць. Українська кам'яна" (фото: instagram.com/u24.gov.ua)

20 тонн этой соли разделили на 100 тысяч символических пачек. Стоимость одной составляет 500 гривен, при этом с этих денег 465 гривен перечисляется на формирование флотилии дронов-камикадзе для ГУР.

В United24 отметили, что "Міць. Українська кам'яна" эксклюзивно представлена в сети "Сильпо" и Rozetka.

Отмечается, что эта украинская соль уже помогла собрать 8 миллионов гривен на важные беспилотники.

Специальная партия соли "Міць. Українська кам'яна" собирает на дроны для украинских разведчиков (фото: instagram.com/stories/u24.gov.ua)

Также в United24 рассказали, что общая сумма всех сборов по программам и инициативам для поддержки украинцев приближается к 290 миллионам долларов.