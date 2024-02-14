6 світових зіркових пар, які заручились у День Святого Валентина

Кеті Перрі та Орландо Блум

У 2019 році Кеті Перрі та Орландо Блум зробили особливу заяву після Дня Святого Валентина про своє заручення.

Перрі опублікувала фотографію з коханим в оточенні повітряних кульок у формі серця, демонструючи свою унікальну діамантову каблучку у формі квітки. У центрі якої кольоровий коштовний камінь.

26 серпня 2020 року у пари народилася перша спільна дочка Дейзі Дав.

Кеті Перрі та Орландо Блум (фото: instagram.com/katyperry)

Крістіна Агілера та Метью Ратлер

У День святого Валентина у 2014 році Крістіна Агілера розповіла, що вона та кінопродюсер Метью Ратлер - її хлопець із 2010 року, заручені.

Вони виглядають дуже закоханими й дуже радісними зробити наступний крок у своїх стосунках.

Через шість місяців після заручин 16 серпня 2014 року закохані народили свою першу спільну дитину, дочку Саммер Рейн.

Крістіна Агілера та Метью Ратлер (фото: instagram.com/xtina)

Томмі Лі та Бріттані Фурлан

Таке гарне свято, що двічі відзначали! Томмі Лі та Бріттані Фурлан оголосили про свої заручини 14 лютого 2018 року, це відбулося на наступний День святого Валентина.

"Ну, це точно краще шоколадних цукерок! Передай привіт майбутній місис Лі. Я заручена", - написала тоді Лі.

Фурлан також поділилася радісною новиною опублікувавши фото, на якому вони тримаються за руки.

Томмі Лі та Бріттані Фурлан (фото: instagram.com/brittanyfurlan)

Сімона Байлз і Джонатан Оуенс

Золота медалістка Олімпійських ігор Сімона Байлз і спеціаліст із безпеки Green Bay Packers Джонатан Оуенс оголосили радісну новину в День Святого Валентина 2022 року

Наступного року закохані обмінялися словами "Так" на тісній церемонії в будівлі суду 22 квітня 2023 року та вже у 2023 році пара зіграла весілля.

Сімона Байлз і Джонатан Оуенс (фото: instagram.com/simonebiles)

Гаррісон Форд і Каліста Флокхарт

Гаррісон Форд і Каліста Флокхарт офіційно оголосили про заручини 14 лютого 2009 року.

Гаррісон Форд здивував випускницю Еллі МакБіл обручкою на вихідних у День Святого Валентина, коли давні закохані були у відпустці у сімейному відпустці зі своїм сином Ліамом. Вони одружилися у червні 2010 року.

Гаррісон Форд і Каліста Флокхарт (фото: Getty images)

Вінс Вон і Кайла Вебер

Вінс Вон якось сказав, що недаремно обрав 14 лютого 2009 року як дату пропозиції Кайлі Вебер.

Пара, яка обмінялася обітницями на приватній церемонії в січні 2010 року, має двох дітей: дочку Локлін Кайлу та сина Вернона Ліндсі.

Вінс Вон і Кайла Вебер (фото: Getty images)