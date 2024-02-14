6 мировых звездных пар, которые обручились в День Святого Валентина

День Святого Валентина - это всемирный день любви, когда мужчины не боятся выражать свои чувства. Но некоторые пары решаются и на помолвку.
РБК-Украина (проект Styler) сделала подборку мировых звездных пар, которые заручились 14 февраля.
В 2019 году Кэти Перри и Орландо Блум сделали особое заявление после Дня Святого Валентина о своем обручении.
Перри опубликовала фотографию с любимым в окружении воздушных шаров в форме сердца, демонстрируя свое уникальное бриллиантовое кольцо в форме цветка. В центре которой цветной драгоценный камень.
26 августа 2020 года у пары родилась первая общая дочь Дейзи Дав.
Кэти Перри и Орландо Блум (фото: instagram.com/katyperry)
В День святого Валентина в 2014 году Кристина Агилера рассказала, что она и кинопродюсер Мэтью Ратлер - ее парень с 2010 года, помолвлены.
Они выглядят очень влюбленными и радостными сделать следующий шаг в своих отношениях.
Через шесть месяцев после помолвки 16 августа 2014 влюбленные родили своего первого совместного ребенка, дочь Саммер Рейн.
Кристина Агилера и Мэтью Ратлер (фото: instagram.com/xtina)
Такой хороший праздник, что дважды отмечали! Томми Ли и Бриттани Фурлан объявили о своей помолвке 14 февраля 2018, это произошло на следующий День святого Валентина.
"Ну, это точно лучше шоколадных конфет! Передай привет будущий миссис Ли. Я помолвлена", - написала тогда Ли.
Фурлан также поделилась радостной новостью, опубликовав фото, на котором они держатся за руки.
Томми Ли и Бриттани Фурлан (фото: instagram.com/brittanyfurlan)
Золотая медалистка Олимпийских игр Симона Байлз и специалист по безопасности Green Bay Packers Джонатан Оуэнс объявили радостную новость в День Святого Валентина 2022 года
В следующем году влюбленные обменялись словами Да на тесной церемонии в здании суда 22 апреля 2023 года и уже в 2023 году пара сыграла свадьбу.
Симона Байлз и Джонатан Оуэнс (фото: instagram.com/simonebiles)
Гаррисон Форд и Каллиста Флокхарт официально объявили о помолвке 14 февраля 2009 года.
Гаррисон Форд удивил выпускницу Элли МакБел обручальным кольцом на выходных в День Святого Валентина, когда давние влюбленные были в отпуске в семейном отпуске со своим сыном Лиамом. Они женились в июне 2010 года.
Гаррисон Форд и Калиста Флокхарт (фото: Getty images)
Винс Вон как-то сказал, что не зря выбрал 14 февраля 2009 как дату предложения Кайли Вебер.
Пара, обменявшаяся обетами на частной церемонии в январе 2010 года, имеет двоих детей: дочь Локлин Кайлу и сына Вернона Линдси.
Винс Вон и Кайла Вебер (фото: Getty images)
Ранее мы рассказывали о 5 звездных парах, которые разошлись в канун Дня святого Валентина.
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