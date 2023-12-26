Світові місця, які закриють для туристів з 2024 року: список
За час пандемії світовий туризм втратив багато ресурсів і прихильників. Та навіть після того, як кордони знову відкрили, не всі локації доступні для подорожей.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на CNN розповідає, які відомі пам'ятки закриють для туристів у 2024 році.
Центр Помпіду, Париж
Ззовні паризький музей має доволі сучасний вигляд, хоча насправді йому вже понад 60 років. Після літніх Олімпійських ігор у столиці Франції влітку 2023 року Помпіду зачинять на модернізацію вартістю 282 мільйонів доларів.
Музей зачиняють до 2030 року.
Музей Помпіду в Парижі (фото: відкриті джерела)
Splash Mountain, США
Один із найвідоміших атракціонів Disneyland Splash Mountain створили, надихнувшись фільмом "Пісня Півдня".
Наразі розвагу зачиняють в Каліфорнії та Флориді, щоб відкрити у зміненому вигляді під назвою "Пригода Тіани Байо". Тепер референсом став фільм "Принцеса і жаба".
Splash Mountain у США (фото: відкриті джерела)
Нома, Копенгаген
Це найкращий ресторан світу, який офіційно заявив про тимчасове закриття. Копенгагенський ресторан, який популяризує нову скандинавську кухню, буде обслуговувати своїх клієнтів до 2024 році.
У 2025 році заклад знову відкриється у форматі новаторської тестової кухні, присвяченої роботі з харчових інновацій і розробці нових смаків.
Ресторан "Нома" в Копенгагені (фото: відкриті джерела)
"Привид Опери", Нью-Йорк
Після 35 років роботи та майже 14 000 проведених вистав культового мюзиклу "Привид Опери". Останнє шоу відіграли на сцені Нью-Йорка у 2023 році.
Цей мюзикл став найбільшим тривалим серед усіх шоу Бродвею, випередивши інші популярні мюзикли, такі як "Кішки", "Знедолені" та "Приспів".
Відомий мюзикл у Нью-Йорку припиняє існування (фото: відкриті джерела)
Пергамський музей, Берлін
Музей буде закритий до 2027 року в рамках проєкту модернізації. Він передбачає створення нової центральної пішохідної зони, розширення виставкових залів тощо.
Як запасний варіант мандрівники можуть відвідати сусідній музей Das Panorama, де будуть виставлені експонати з Пергамського музею.
Пергамський музей у Берліні (фото: відкриті джерела)
Скеля слонового хобота, Тайвань
15 грудня популярне місце для фотографій у Тайвані, яке нагадувало хобот слона, впало в море. Ділянка на північно-східному узбережжі острова довгий час перебувала під загрозою обвалу через ерозію.
У 2010 році її заблокували для доступу туристам, щоб уникнути нещасного випадку.
Скеля у вигляді хобота слона (фото: Flickr)
Парк Хаятт, Токіо
Парк Хаятт на момент відкриття в 1994 році вважали першим готелем у західному стилі в столиці Японії. Але до свого 30 дня народження готель закриється в травні 2024 року, щоб провести оновлювальні роботи.
Нью-Йоркський бар на даху закриється раніше, а ремонт розпочнеться в січні. Повторне відкриття відбудеться у 2025 році.
Відомий готель у Токіо (фото: відкриті джерела)
Нотр-Дам, Париж
У 2019 році загорівся собор Паризької Богоматері. Президент Франції спочатку підтримав більш сучасну реконструкцію знаменитої церкви, але традиціоналісти перемогли.
Таким чином 850-річну пам'ятку відновлять до її первісного вигляду. Повторне відкриття Нотр-Даму планується на грудень 2024 року.
Собор Паризької Богоматері (фото: відкриті джерела)
Смітсонівський замок, Вашингтон
Головна будівля музейного комплексу, яку часто називають Смітсонівським замком, закрилася в лютому 2023 приблизно на п'ять років, щоб завершити ремонт і модернізацію будівлі.
Натомість за цей час для туристів також організують цифрові тури, бесіди та інші заходи.
Будівля Смітсонівського інституту (фото: відкриті джерела)
Виноградник Леонардо да Вінчі, Мілан
Протягом приблизно 50 років це було туристичне місце. Але лише до того, як мільярдер викупив залишки італійського виноградника Леонардо да Вінчі у приватну власність.
Французький мільярдер Бернар Арно придбав нерухомість у Мілані в грудні 2022 року та не зробив жодних заяв щодо того, чи зможуть мандрівники відвідати виноградник знову.
Нерухомість Леонардо да Вінчі в Мілані (фото: відкриті джерела)
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