Світові хіти Різдва. Добірка святкової музики, яку знає кожен

Mariah Carey - "All I Want for Christmas Is You"

Ця різдвяна пісня впізнається з перших нот, і вона вже стала класикою з моменту випуску у 1994 році. Шанувальникам з усього світу подобається веселий ритм та казкова атмосфера, яку передає композиція.

Wham! - "Last Christmas"

Наступна лірична пісня присвячена темі кохання на Різдво. Трек вийшов у світ у 1984 році, і він вже десятиліттями залишається одним з найпопулярніших у зимові святкові дні.

Bing Crosby - "White Christmas"

А ця мелодія вперше побачила світ у 1942, і вона символізує мрії про сніжне Різдво. Пісню називають однією з найбільш продаваних пісень за всі часи та кожного року традиційно слухають, аби за лічені хвилини створити собі затишний настрій.

"Щедрик" Леонтовича

Це всесвітньо відомий твір українського композитора Миколи Леонтовича, який був написаний у 1916 році. У 1921 році композиція пролунала в Карнегі-холі в Нью-Йорку, і пізніше вона стала основою для англомовної версії "Carol of the Bells". "Щедрик" уособлює українську музичну культуру в усьому світі.

Frank Sinatra - "Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!"

А це - класика, яка переносить в атмосферу затишного зимового вечора. Легка і романтична композиція дозволяє відчути наближення див та святкового настрою.

Dean Martin - "Jingle Bells"

Версія "Jingle Bells" у виконанні Діна Мартіна - унікальне комбо джазового звуку та святкового настрою. І така суміш подобається слухачам, адже вона здобула популярність та має чималу прослуховувань.

John Lennon & Yoko Ono - "Happy Xmas"

А наступна пісня має глибокий зміст і поєднує в собі різдвяний дух із закликом до миру. Вона побачила світ у 1971 році.

Brenda Lee - "Rockin' Around the Christmas Tree"

А тут - веселий та енергійний хіт, який був випущений у 1958 році. Він ідеально підходить для різдвяних вечірок, а також для моментів, коли хочеться побути у спокої та підняти собі настрій легкими звучаннями.