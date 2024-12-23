Світові хіти Різдва. Добірка святкової музики, яку знає кожен

Музика дозволяє нам створити святковий настрій та потрібну атмосферу. Вона миттєво може покращити стан та дозволить трохи розслабитися.
Тому РБК-Україна (проєкт Styler) пропонує пригадати світові музичні хіти Різдва, які знають у всьому світі.
Ця різдвяна пісня впізнається з перших нот, і вона вже стала класикою з моменту випуску у 1994 році. Шанувальникам з усього світу подобається веселий ритм та казкова атмосфера, яку передає композиція.
Наступна лірична пісня присвячена темі кохання на Різдво. Трек вийшов у світ у 1984 році, і він вже десятиліттями залишається одним з найпопулярніших у зимові святкові дні.
А ця мелодія вперше побачила світ у 1942, і вона символізує мрії про сніжне Різдво. Пісню називають однією з найбільш продаваних пісень за всі часи та кожного року традиційно слухають, аби за лічені хвилини створити собі затишний настрій.
Це всесвітньо відомий твір українського композитора Миколи Леонтовича, який був написаний у 1916 році. У 1921 році композиція пролунала в Карнегі-холі в Нью-Йорку, і пізніше вона стала основою для англомовної версії "Carol of the Bells". "Щедрик" уособлює українську музичну культуру в усьому світі.
А це - класика, яка переносить в атмосферу затишного зимового вечора. Легка і романтична композиція дозволяє відчути наближення див та святкового настрою.
Версія "Jingle Bells" у виконанні Діна Мартіна - унікальне комбо джазового звуку та святкового настрою. І така суміш подобається слухачам, адже вона здобула популярність та має чималу прослуховувань.
А наступна пісня має глибокий зміст і поєднує в собі різдвяний дух із закликом до миру. Вона побачила світ у 1971 році.
А тут - веселий та енергійний хіт, який був випущений у 1958 році. Він ідеально підходить для різдвяних вечірок, а також для моментів, коли хочеться побути у спокої та підняти собі настрій легкими звучаннями.
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