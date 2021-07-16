Свитолина вышла замуж за французского теннисиста: фото со свадьбы

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина вышла замуж за своего коллегу француза Гаэля Монфиса. Свадьбу молодожены сыграли в Швейцарии в городе Ньоне.
Фото торжественной церемонии в Instagram опубликовал брат Свитолиной Юлиан.
На снимках видно, что молодожены выбрали для мероприятия фиолетово - белые наряды.
Как известно, Свитолина и Монфис были знакомы задолго до того, как между ними завязались отношения. Они часто пересекались, выступая на одних и тех же турнирах в теннисном сезоне.
Кроме того, их роман начался после победы Элины на Итоговом турнире WTA в 2018 году. Тогда одесситка вместе с друзьями отправилась в Париж, чтобы отпраздновать свой неожиданный успех.
Фото: Свитолина вышла замуж (instagram.com/svitolin)
В комментариях пользователи поздравляют молодоженов и желают им счастья.
Фото: Свитолина вышла замуж (instagram.com/iamgaelmonfils)
Ранее мы сообщали, что украинская теннисистка снялась с Олимпиады в Токио.
Также лидеры украинского тенниса ухудшили позиции в рейтинге WTA после US Open.