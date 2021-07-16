Свитолина вышла замуж за французского теннисиста: фото со свадьбы

На снимках видно, что молодожены выбрали для мероприятия фиолетово - белые наряды.

Как известно, Свитолина и Монфис были знакомы задолго до того, как между ними завязались отношения. Они часто пересекались, выступая на одних и тех же турнирах в теннисном сезоне.

Кроме того, их роман начался после победы Элины на Итоговом турнире WTA в 2018 году. Тогда одесситка вместе с друзьями отправилась в Париж, чтобы отпраздновать свой неожиданный успех.

Фото: Свитолина вышла замуж (instagram.com/svitolin)

В комментариях пользователи поздравляют молодоженов и желают им счастья.

Наши поздравления!;

Невероятно красивый и изысканный наряд!;

Счастье молодым! Здравствуй;

Красивая пара. Красивые наряды, молодцы такие лавандовые. Хобби похожи;

Какие красивые! Желаю счастья молодым.

Фото: Свитолина вышла замуж (instagram.com/iamgaelmonfils)