Світоліна вийшла заміж за французького тенісиста: фото з весілля

На знімках видно, що молодята вибрали для заходу фіолетово-білі вбрання.

Як відомо, Світоліна та Монфіс були знайомі задовго до того, як між ними зав'язалися стосунки. Вони часто перетиналися, виступаючи на одних і тих самих турнірах у тенісному сезоні.

Окрім того, їх роман розпочався після перемоги Еліни на Підсумковому турнірі WTA в 2018 році. Тоді одеситка разом з друзями вирушила в Париж, щоб відсвяткувати свій несподіваний успіх.

Фото: Світоліна вийшла заміж (instagram.com/svitolin)

У коментарях користувачі вітають молодят та зичать їм щастя.

Наші вітання!;

Неймовірно гарне та вишукане вбрання!;

Щастя молодим! Вітаю;

Красива пара. Красиві наряди, молодці такі лавандові. Хобі схожі;

Які гарні! Бажаю щастя молодим.

Фото: Світоліна вийшла заміж (instagram.com/iamgaelmonfils)