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Світоліна вийшла заміж за французького тенісиста: фото з весілля

Автор: Тетяна Самарук

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна вийшла заміж за свого колегу француза Гаеля Монфіса. Весілля молодята зіграли у Швейцарії в місті Ньоні.

Фото урочистої церемонії у Instagram опублікував брат Світоліної Юліан.

На знімках видно, що молодята вибрали для заходу фіолетово-білі вбрання.

Як відомо, Світоліна та Монфіс були знайомі задовго до того, як між ними зав'язалися стосунки. Вони часто перетиналися, виступаючи на одних і тих самих турнірах у тенісному сезоні.

Окрім того, їх роман розпочався після перемоги Еліни на Підсумковому турнірі WTA в 2018 році. Тоді одеситка разом з друзями вирушила в Париж, щоб відсвяткувати свій несподіваний успіх.

Фото: Світоліна вийшла заміж (instagram.com/svitolin)

У коментарях користувачі вітають молодят та зичать їм щастя.

  • Наші вітання!;
  • Неймовірно гарне та вишукане вбрання!;
  • Щастя молодим! Вітаю;
  • Красива пара. Красиві наряди, молодці такі лавандові. Хобі схожі;
  • Які гарні! Бажаю щастя молодим.

Фото: Світоліна вийшла заміж (instagram.com/iamgaelmonfils)

Раніше ми повідомляли, що українська тенісистка знялася з Олімпіади в Токіо.

Також лідерки українського тенісу погіршили позиції в рейтингу WTA після US Open.

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Элина Свитолина