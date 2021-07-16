Світоліна вийшла заміж за французького тенісиста: фото з весілля
Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна вийшла заміж за свого колегу француза Гаеля Монфіса. Весілля молодята зіграли у Швейцарії в місті Ньоні.
Фото урочистої церемонії у Instagram опублікував брат Світоліної Юліан.
На знімках видно, що молодята вибрали для заходу фіолетово-білі вбрання.
Як відомо, Світоліна та Монфіс були знайомі задовго до того, як між ними зав'язалися стосунки. Вони часто перетиналися, виступаючи на одних і тих самих турнірах у тенісному сезоні.
Окрім того, їх роман розпочався після перемоги Еліни на Підсумковому турнірі WTA в 2018 році. Тоді одеситка разом з друзями вирушила в Париж, щоб відсвяткувати свій несподіваний успіх.
Фото: Світоліна вийшла заміж (instagram.com/svitolin)
У коментарях користувачі вітають молодят та зичать їм щастя.
- Наші вітання!;
- Неймовірно гарне та вишукане вбрання!;
- Щастя молодим! Вітаю;
- Красива пара. Красиві наряди, молодці такі лавандові. Хобі схожі;
- Які гарні! Бажаю щастя молодим.
Фото: Світоліна вийшла заміж (instagram.com/iamgaelmonfils)
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