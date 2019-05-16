Свитолина оплатила сложную операцию юной украинке

Свитолина оплатила операцию Лопатецкой (фото: коллаж РБК-Украина)

Свитолина помогла украинской теннисистке

Свитолина оплатила операцию 16-летней украинской теннисистке Дарье Лопатецкой, которая получила травму и не сможет продолжить выступление на профессиональном турнире ITF в Риме. Об этом сообщает Большой Теннис Украины.

На прошлой неделе теннисистка разорвала мениск и ей потребовалась срочная операция, за которую в Италии необходимо было заплатить 12 тысяч евро. Украинская теннисистка Элина Свитолина оплатила операцию Лопатецкой.

Сестра Дарьи Лопатецкой Мария рассказала, что теннисистка сейчас находиться в больнице и еще некоторое время будет оставаться там. Реабилитация Дарьи требует больших усилий и финансовых затрат.

Она также отметила, что все деньги, которые были и будут переведены на счет Даши, будут потрачены исключительно на ее реабилитацию.

Дарья Лопатецкая (фото: btu.org.ua)

Стоит отметить, что теннисный меценат и бывший вице-президент Федерации тенниса Украины Юрий Сапронов подтвердил, что операцию оплатила Свитолина. Он также заявил, что виновной в случившемся считает маму Лопатецкой, которая заставляет играть дочь 3-4 недели в подряд, а этого делать нельзя.

Бывший менеджер Свитолины Всеволод назвал график Лопатецкой "самоубийством". Он также рассказал, что травма не очень страшна, но никто не знает, как она отразиться на Дарии, ведь теперь в играх может пропасть бесстрашие. На восстановление после операции понадобиться минимум 6 месяцев.

Стоит отметить, что Лопатецкая занимает 231 место в рейтинге WTA, не сыграв еще ни одного турнира WTA. Она выиграла пять одиночных титулов ITF. А в 15 лет стала самой юной спортсменкой, входящей в топ-500 мировой классификации.

Напомним, что Элина Свитолина не смогла защитить титул в Риме и вылетит из топ-8.

Ранее сообщалось о том, что Свитолина высмеяла Зеленского и Порошенко.