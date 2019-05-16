Світоліна оплатила складну операцію юній українці

Світоліна оплатила операцію Лопатецькій (фото: колаж РБК-Україна)

Світоліна допомогла українській тенісистці

Світоліна оплатила операцію 16-річній українській тенісистці Дарині Лопатецькій, яка отримала травму і не зможе продовжити виступ на професійному турнірі ITF в Римі. Про це повідомляє Великий Теніс України.

Минулого тижня тенісистка розірвала меніск і їй потрібна була термінова операція, за яку в Італії необхідно було заплатити 12 тисяч євро. Українська тенісистка Еліна Світоліна оплатила операцію Лопатецької.

Сестра Дар'ї Лопатецької Марія розповіла, що тенісистка зараз знаходиться в лікарні і ще деякий час буде залишатися там. Реабілітація Дар'ї вимагає великих зусиль і фінансових витрат.

Вона також зазначила, що всі гроші, які були і будуть переведені на рахунок Даші, будуть витрачені виключно на її реабілітацію.

Дар'я Лопатецька (фото: btu.org.ua)

Варто зазначити, що тенісний меценат і колишній віце-президент Федерації тенісу України Юрій Сапронов підтвердив, що операцію оплатила Світоліна. Він також заявив, що винною в тому, що трапилося вважає маму Лопатецької, яка змушує грати дочку 3-4 тижні поспіль, а цього робити не можна.

Колишній менеджер Світоліни Всеволод назвав графік Лопатецької "самогубством". Він також розповів, що травма не дуже страшна, але ніхто не знає, як вона може відбитися на Дарії, адже тепер в іграх може пропасти безстрашність. На відновлення після операції знадобитися мінімум 6 місяців.

Варто зазначити, що Лопатецька займає 231 місце в рейтингу WTA, не зігравши жодного турніру WTA. Вона виграла п'ять одиночних титулів ITF. А у 15 років стала наймолодшою спортсменкою, яка входить в топ-500 світової класифікації.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна не змогла захистити титул в Римі і вилетить з топ-8.

Раніше повідомлялося про те, що Світоліна висміяла Зеленського і Порошенко.