Свет не требуется: 7 растений, которые любят тень

Как известно, для роста растениям необходимы солнечные лучи, помогающие в процессе фотосинтеза. Однако потребности лиственных любимцев в свете отличаются - вплоть до того, что некоторые предпочитают тень.

О том, какие растения могут расти в тени, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Martha Stewart .

Хоста

Хоста (фото: Wikipedia)

Хосты - это теневыносливые многолетние растения с декоративными листьями, которые прекрасно сочетаются с любым садом или двором. Несмотря на то, что хосты дают цветы, листья являются главной отличительной чертой растения.

Возможности использования растения в качестве эстетического декора безграничны - белые и пестрые хосты имеют множество оттенков и узоров.

Кроме того, хосты легко выращивать, они устойчивы к сложным условиям, например, к глубокой тени.

Лесные флоксы

Лесные флоксы (фото: Wikipedia)

Флокс лесной (Phlox divaricata) образует ковер из мелких, несколько округлых, зеленых листьев, на которых весной появляются голубые или белые цветы.

Существует ряд сортов, образующих кусты, и этот вид, который любит полутень, образует зеленые ковры - которые весной создают прекрасное море голубизны.

Осенний папоротник

Осенний папоротник (фото: Freepik)

Осенний папоротник (Dryopteris erythrosora) наполняет сады мистикой и множеством цветовых акцентов.

Новые листья появляются весной со ржавым оттенком. Мелкие текстурированные листочки со временем становятся полностью зелеными, а осенью приобретают медный цвет.

Колеус

Колеус (фото: Wikipedia)

Колеус станет отличным дополнением к вашему саду. От ярко-красных листьев, обведенных зеленой окантовкой, до кустистого двухцветного кораллового растения - растение поражает и радует глаз переливами цвета.

Колеус любит плодородную почву, поэтому следует регулярно вносить органические удобрения. Пока они не приживутся, колеусы нуждаются в защите от интенсивного прямого солнечного света, а также сильного ветра.

Гейхера

Гейхера (фото: Wikipedia)

Гейхера - тенелюбивое растение, которое может похвастаться красочными, похожими на клен, листьями - они могут быть зелеными и бронзовыми с оттенками красного, желтого и темно-фиолетового.

Гейхера - кустистое растение, образующее сотни колосьев с белыми цветами в конце весны - в начале лета. Растение чрезвычайно холодостойкое, но также будет процветать в жарком, влажном климате.

Бегония

Бегония (фото: Wikipedia)

Бегонии - популярный выбор для теневых садов. Благодаря обилию видов, бегонии прекрасно сочетаются с другими тенелюбивыми растениями, создавая одни из самых ярких цветов в любом саду в конце сезона.

В то же время советуют подкармливать бегонии хорошо сбалансированным растительным удобрением каждые 2-3 недели и регулярно обрезать их.

Тиарелла сердцелистная

Тиарелла сердцелистная (фото: Wikipedia)

Тиарелла сердцелистная (Tiarella cordifolia) - быстрорастущее и долго цветущее тенелюбивое растение. Ранней весной на листьях появляются колоски пеновидных цветков, которые высоко поднимаются над листьями.

Листочки в основном зеленые, а некоторые имеют фиолетовые прожилки. Цветки в большинстве своем белые, но есть несколько сортов, которые имеют нежно-розовые колоски.