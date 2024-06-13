7 квітів, які можна висадити влітку. Вони люблять сонце і тепло

Яскраві, барвисті квіти, безумовно, тішать, незалежно від сезону. Проте, якщо ви не встигли висадити квіти навесні, деякі види все ще можна посадити на початку та навіть в середині літа.

Про те, які квіти можна висадити влітку, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Real Simple .

Цинія

Цинія (фото: Freepik)

Цинії швидко ростуть у літню спеку, іноді від стадії насіння до квітки проходить менш ніж два місяці. Ці квіти також мають тривалий період цвітіння, що триває від двох до п'яти місяців, тому вони можуть прикрашати сад навіть до осені.

Гібіскус (Hardy Hibiscus)

Гібіскус (фото: Freepik)

Витривалий гібіскус може переносити різноманітні умови, забезпечуючи при цьому пишне тропічне цвітіння. Зазвичай рослини цвітуть протягом двох-трьох місяців, приблизно з серпня по жовтень.

Однак рекомендується починати висівати насіння гібіскуса в кімнатних умовах за кілька тижнів до висадки в ґрунт, або купити вже пророщений гібіскус у садовому центрі.

Мандевілла

Мандевілла (фото: Wikipedia)

Мандевілла - тропічна ліана з глянцевим зеленим листям і великими, ефектними квітами. Ця невибаглива у догляді рослина має тривалий період цвітіння, що починається наприкінці весни і триває до перших заморозків.

Мандевіллу також популярно вирощувати в контейнерах, і вона є чудовим доповненням до патіо, терас та парадних веранд.

Скабіоза

Скабіоза (фото: Wikipedia)

Скабіоза або ж коростянка вирізняється незвичними пелюстками квіток, які стирчать з квіткової голівки. Період цвітіння триває з літа до осені, але рекомендується починати висівати насіння в кімнатних умовах за кілька тижнів до посадки у відкритий ґрунт.

Ця рослина найкраще почувається в помірному кліматі або в півтіні в спекотному кліматі, тому слід переконатися, що у є всі відповідні умови, перш ніж починати вирощування.

Чорнобривці

Чорнобривці (фото: Freepik)

Чорнобривці вирізняються яскравими помаранчевими та жовтими вкрапленнями на фоні темно-зеленого, схожого на папороть листя, тому вони є яскравим доповненням до будь-якої садової ділянки.

Ці квіти ростуть близько двох місяців, тому їх можна висаджувати у червні і насолоджуватися цвітінням з серпня.

Головатень

Головатень (фото: Wikipedia)

Не схожий на звичайну квітку, головатень утворює кулясті квіткові головки, сформовані трубчастими квітками. Ці, ніби з іншої планети, квіти все ще можна висаджувати в червні для цвітіння, яке триватиме з середини літа до осені.

Ехінацея

Ехінацея (фото: Freepik)

Ехінацея - популярна багаторічна польова квітка, схожа на маргаритку. Найпоширеніший спосіб вирощування ехінацеї - купити рослини в розпліднику і висадити їх у ґрунт, коли вони ще маленькі і готові до цвітіння.

Тоді ви зможете насолоджуватися фіолетовим цвітінням все літо - і знову наступного року.