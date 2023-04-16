Світлий Великдень 2023: найкрасивіші привітання в картинках, листівках і віршах

Великдень - головне свято для православних християн, в яке ми святкуємо Воскресіння Христове. Сьогодні треба робити добро, бажати всього найкращого і вітати найрідніших людей.
Як привітати близьких зі Світлим Воскресінням - в матеріалі Styler далі.
Великодні дні настали -
Люди чисті серцем стали.
Радості, тепла, любові
Хай прибуде в вашім домі!
З Великоднем! З Христовим Воскресінням!
Здоров'я! Миру! Успіхів у праці!
Помолимося за душі спасіння
У колі друзів, в радості і щасті.
Паски посвятим, і згадаєм рідних,
Які від нас у вічність відійшли.
Дай Боже всім з Великоднем погідним!
У злагоді й достатку, щоб жили!
Любові вам, надії, сил і віри!
Хай сповнює душу краса Великодня
І радість оселиться в серці сьогодні!
Хай милують око веснянії квіти,
І будуть щасливі дорослі та діти!
Христос воскрес! Радійте, діти,
Біжіть у поле, у садок,
Збирайте зіллячко і квіти,
Кладіть на Божий Хрест вінок!
Нехай бринять і пахнуть квіти,
Нехай почує Божий рай,
Як на землі радіють діти
І звеселяють рідний край.
На вас погляне Божа Мати,
Радіючи з святих небес...
Збирайтесь, діти, ну ж співати:
Христос воскрес! Христос воскрес!
Христос воскрес - квітує Україна,
Наш край в веснянім маєві чудес,
Звучить медово мова солов'їна.
Христос воскрес! Воістину воскрес!
Хай в кошик вам ляжуть баранчик і паска,
Шматочок сальця, запашная ковбаска
І писанок пару з корінчиком хрону,
Хай плине достаток до вашого дому!
З великим святом Світлого Великодня! Нехай Ангел береже від негараздів, а благодать не залишає серця. Бажаю чудес, весняного тепла, процвітання та миру. Христос Воскрес!
З великим святом! Всього найдобрішого, найсвітлішого Вам і всім рідним і близьким. І справжнього дива. Нехай виконуються всі найзаповітніші бажання.
Нехай світле свято Великдень подарує всім нам мир, затишок та радість. Нехай доброта і Божа благодать дарують кожному з нас любов. Нехай цей день сповнить наші душі світлими думками, почуттям теплоти та захищеності.
Христос Воскрес! Прийміть найкращі побажання цього знаменного дня. Нехай буде мир на всій землі та у вашому домі! Хай допоможе вам Господь у всіх справах!
Зі світлим Великоднем! Нехай мир буде в кожній хаті, щоб усмішки були на устах, а в очах горіли вогники запалу. Бажаю вечорів затишних, сонячних днів, років довгих. Нехай щастя завжди знає дорогу до вас.
Всі фото: freepik
Раніше ми писали, що суворо заборонено робити на Великдень.